Nunca tire um período sabático sem responder estas 3 questões

Sofia Esteves, fundadora e presidente do conselho do Grupo DMRH

Por Sofia Esteves, fundadora e presidente do conselho do Grupo DMRH

Costumo ouvir com frequência, de diversas pessoas, que adorariam fazer um sabático. Algumas, sabem todos os detalhes do que fariam, para onde iriam, outras apenas nutrem o desejo, mas o que percebo é que a maioria não sabe o significado do sabático e acabam por confundi-lo com um tipo de férias mais prolongada ou até mesmo fuga de uma realidade profissional que já não veem mais sentido, mas também não encontram uma nova alternativa.

A verdade é que o sabático é um afastamento voluntário de uma pessoa do trabalho ou de sua rotina diária, por um tempo não inferior a 6 meses, que tem por objetivo principal uma reflexão sobre a vida pessoal e profissional.

Assim como toda escolha, ele precisa ser muito bem pensado. Por isso, antes de decidir indico que faça a si mesmo algumas perguntas. Qual o objetivo deste sabático? O que espera que aconteça? Quais mudanças quer gerar? Diante destas primeiras perguntas poderá ver se é mesmo um sabático que dará conta de gerar as respostas e transformações que deseja.

Se a resposta for sim, é preciso organizar como irá fazer esse desejo se tornar realidade. É muito importante ter um planejamento financeiro, pois, neste período, você não terá nenhuma remuneração. Quando voltar do sabático, a garantia do atual emprego dependerá da cultura da empresa que trabalha, das políticas internas e também da forma como esse período foi negociado com seu gestor.

Muitas pessoas viajam durante o período sabático e aproveitam para conhecer outra cultura, viver novas experiências e aprender um idioma, por exemplo. Outras vão para países ou cidades em que se afastarão de tudo o que lembra sua rotina diária, mas também existem aquelas que optam em ficar em sua cidade para aproveitar tudo o que não conseguem fazer quando estão vivendo sua vida normal.

Não existe uma regra do que é certo ou errado, do que pode ou não fazer, mas para aproveitar o período para descansar ou refletir sobre o que deseja para os próximos anos de sua vida, é necessário saber o que vai fazer para conseguir atingir estes objetivos. Caso contrário, você corre o risco de se perder em novas rotinas diárias que não proporcionam nenhum tipo de reflexão sobre as questões que deseja resolver.

Lembre-se: para que o período sabático seja bem aproveitado é preciso que você tenha clareza quais são as expectativas quanto a esta experiência de vida.