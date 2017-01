Nova Zelândia vai abrir inscrições para bolsas de estudo

São Paulo – Entre 16 de fevereiro e 30 de março, o governo da Nova Zelândia vai aceitar candidaturas de brasileiros para 14 bolsas de estudo de pós-graduação, mestrado e doutorado.

Entre as instituições que oferecem as bolsas – que cobrem a viagem, seguro saúde, mensalidades e um subsídio mensal para custeio de vida – estão as oito universidades do país e institutos politécnicos.

A lista completa das instituições de ensino está no site oficial do programa New Zealand Development Scholarships. As bolsas são fruto de acordo de cooperação entre os governos do Brasil e da Nova Zelândia.

A iniciativa é financiada pelo New Zealand Aid Programme, programa do governo que custeia iniciativas internacionais, sob responsabilidade do Ministério de Assuntos Internacionais e Comércio da Nova Zelândia.

Áreas com mais oportunidades

Agricultura e energia renovável são as áreas prioritárias e os cursos de pós duram entre seis meses e quatro anos, dependendo da modalidade escolhida. Há opções nas cidades de Dunedin, Wellington, Christchurch, Auckland, entre outras.

Podem participar da seleção, candidatos com até 39 anos, com experiência de pelo menos um ano na área de estudo desejada e que comprovem domínio de inglês.

Além disso, é preciso comprometer-se a retornar ao Brasil por pelo menos dois anos para colocar em prática o que aprendeu.

Além dos brasileiros, candidatos da Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela também participam do processo seletivo. Outras regiões como Ásia, Caribe e África também participam do programa.

Agência do governo fará feira em São Paulo no mês de abril

Interessados em estudar na Nova Zelândia poderão participar de uma feira de intercâmbio gratuita no dia 8 de abril em São Paulo, promovida pela Education New Zealand, principal agência do governo para a divulgação e representação da educação da Nova Zelândia no exterior.

Os participantes da Expo Estude na Nova Zelândia poderão conversar com representantes de escolas e faculdades. Brasileiros que foram estudar e trabalhar no pais também vão dividir suas experiências durante o evento, que será no Hotel Intercontinental.