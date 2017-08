Nestlé abre hoje inscrição para trainee e processo seletivo mudou

São Paulo – Começa hoje a disputa para uma vaga no programa de trainee da Nestlé e a seleção da turma de 2018 tem novidades.

Voltado para recém-formados e universitários graduados no período entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017 em qualquer curso universitário e que tem nível de inglês avançado ou fluente, o programa recebe as inscrições pelo site Nestlé Trainee 2018, gerenciado pela Cia de Talentos, até o dia 28 de setembro.

As oportunidades são para as áreas de finanças, marketing, vendas, supply e técnica (que engloba engenharia, qualidade e produção). E em todos os casos, disponibilidade para mudanças de estado/cidade é um requisito. A Nestlé tem 31 unidades industriais, localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo.

A empresa não divulga o salário de seus trainees, mas na plataforma Love Mondays, usuários informam que, em média, a remuneração é de 6,3 mil. A cifra é calculada com informações publicadas por cinco pessoas. Segundo a equipe de RH da Nestlé, 98% dos trainees da empresa são promovidos a cargos de liderança na companhia.

Como vai ser a seleção nesta edição

Ao longo das últimas edições de trainee, a Nestlé tem investido no componente lúdico dos seus processos seletivos. A etapa final da disputa para a Turma de 2017, por exemplo, foi em um espaço criado pela companhia em parceria com o jogo interativo Escape 60.

Desta vez, o ineditismo fica por conta de um aplicativo criado para avaliar os candidatos e um evento nos moldes de um Hackaton que reunirá os finalistas na sede da Nestlé em São Paulo.

Além do teste de inglês, os candidatos vão utilizar o app Trainee Conect, feito em parceria com uma empresa de games, onde serão desafiados a solucionar cases envolvendo as marcas da Nestlé ligados a problemas reais da empresa.

Tanto as habilidades técnicas como a atitude dos candidatos serão avaliadas a partir dos resultados alcançados no jogo. A empresa não é a única da temporada a investir em gamificação, a Cremer, que também tem um dos mais concorridos trainees do Brasil, também apostou nos jogos nesta temporada.

Quem for aprovado passa para a fase de dinâmica online e se for bem também será convidado para o evento inspirado no modelo de Hackaton, em que será preciso resolver um case real de negócios ligado a responsabilidade social. Executivos e consultores da empresa vão apoiar os jovens nesta competição.

A solução vencedora será implementada pelos trainees aprovados ao longo do programa que começa em 2018.