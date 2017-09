Nestas empresas trainees ganham mais (salário chega a R$ 6,4 mil)

São Paulo – Além do investimento em treinamento e desenvolvimento de carreira, os programas de trainee de grandes empresas também remuneram (muito) bem.

Segundo pesquisa realizada pela Love Mondays, que levou em conta informações de salário dadas pelos usuários da plataforma, um trainee ganha, em média, 3,1 mil reais.

No entanto, há empresas que pagam o dobro desse valor, como é o caso do Banco Safra, onde os trainees têm o melhor salário do Brasil e na Unilever, que tem um dos programas mais tradicionais do mercado brasileiro. Confira aqui as empresas que estão contratando trainees agora.

Levantamento com 2.874 salários cadastrados no site para este cargo e que considerou apenas empresas com mais de 10 salários para trainee mostra quais são as 20 empresas que oferecem os maiores salários para os trainees. Os dados foram coletados no dia 31 de agosto.

Segundo Luciana Caletti, CEO da Love Mondays, é interessante notar que há empresas de diferentes setores que têm vagas para trainees de diversas áreas. Os pontos em comum entre os jovens que buscam oportunidades como trainees, segundo Luciana, é o interesse em acelerar a carreira e ganhar bons salários.

Confira a lista:

1. Banco Safra: 6.450 reais (16 salários postados)

2. Unilever: 6.282,75 reais (26 salários postados)

3. Lojas Riachuelo: 5.821,77 reais (25 salários postados)

4. Danone: 5.660,54 reais (12 salários postados)

5. Itaú Unibanco (Itaú BBA e Rede): 5.565,83 reais (77 salários postados)

6. Suzano Papel e Celulose: 5.541,34 reais (11 salários postados)

7. CB Richard Ellis (CBRE): 5.508,44 reais (10 salários postados)

8. Johnson & Johnson: 5.495,48 reais (18 salários postados)

9. Renner: 5.444,05 reais (13 salários postados)

10. Grupo Fleury: 5.379,40 reais (10 salários postados)

11. B2W Digital: 5.314,86 reais (11 salários postados)

12. L’Oréal: 5.185,02 reais (10 salários postados)

13. Cnova (Cdiscount, Nova Pontocom): 5.132,30 reais (18 salários postados)

14. Ambev: 5.106,10 reais (25 salários postados)

15. Louis Dreyfus Company (LDC): 4.941,18 reais (17 salários postados)

16. BTG Pactual: 4.930,28 reais (25 salários postados)

17. Oracle: 4.928,38 reais (12 salários postados)

18. JBS: 4.905,83 reais (12 salários postados)

19. EMS: 4.874,90 reais (10 salários postados)

20. Gerdau: 4.807,14 reais (15 salários postados)