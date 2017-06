Na Feira da FGV você consegue estágio e emprego com um clique

A Fundação Getulio Vargas (FGV) realiza, até 10 de junho, feira de recrutamento online com oportunidades de estágio, trainee e vagas efetivas. Batizada de FGV Talentos 2017, a iniciativa é realizada em parceria com a Vero Solutions e direcionada a estudantes de ensino superior e a jovens profissionais de todo o Brasil.

Para participar, basta acessar a plataforma, se cadastrar, e visitar os estandes virtuais. Lá também é possível cadastrar currículos, acessar conteúdos sobre carreira e até mesmo fazer entrevistas pelo computador.

Entre as empresas participantes estão Itaú, White Martins, Enel, Ipiranga, Deloitte e Bahia Asset, além dos escritórios de advocacia BMA e Mattos Filho e organizações do terceiro setor como Fundação Estudar e Cruz Vermelha.

Ano passado, 14 mil pessoas passaram pela feira virtual. Só no primeiro dia, foram 500 vagas abertas na plataforma – e, segundo Marc Monteiro, diretor-executivo da Vero Solutions, a tendência era que esse número crescesse nos próximos dias.

Sobre a Feira de Recrutamento FGV Talentos

Nosso objetivo é divulgar oportunidades de estágio, programas de trainee e vagas de trabalho numa plataforma digital onde as empresas têm estandes e poderão selecionar virtualmente os candidatos a partir da análise dos currículos e de entrevistas online. Trata-se de uma proposta sustentável e com forte impacto social na orientação e inserção de jovens no mercado de trabalho”, informam Beralda Lima, Coordenadora de Estágio e Desenvolvimento de Carreiras da FGV no Rio de Janeiro e Márcia Barroso, Supervisora de Estágio da FGV Direito Rio.

O Na Prática e a Fundação Estudar também estão presentes na feira com estande virtual onde é possível acessar conteúdo sobre liderança e desenvolvimento profissional, bem como dicas em vídeo para potencializar os jovens em início de carreira. Não deixe de ‘circular’ virtualmente pela feira, clicando aqui.