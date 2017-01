Este mapa ajuda a saber tudo que você quiser sobre sua profissão

São Paulo – Quanto o profissional nas diferentes fases de carreira? Quais as formações escolares mais comuns quem trabalha na área? Em que função a maioria já trabalhou e qual o próximo passo mais frequente? Homens são maioria ou trata-se de uma carreira com mais mulheres?

Todas estas informações estão no Mapa de Carreira, serviço gratuito do Vagas.com, que foi reformulado recentemente. São mais de 7 mil cargos mapeados e abastecidos a partir das atualizações dos currículos na base do Vagas.com. Com isso é também possível filtrar quais são as palavras chave dos currículos dos profissionais

O mapa é resultado de milhares de estatísticas disponíveis a partir da coleta das informações que diariamente são informadas pelos usuários.

Ronie Ulliana, arquiteto de softwares, da equipe de P&D da VAGAS, afirma que foram trabalhados numerosos dados entre os mais de 12 milhões de currículos.

“O que é notório na reformulação é, além de o site carregar mais rápido, a parte visual foi melhorada. A parte de palavras-chave agora também incluem sequências de palavras”, contou a Exame.com.

De acordo com ele os dados estão expostos de forma que facilita a compreensão. Há um processo automático de alteração, mas Vagas.com mantém uma equipe para atualizar o mapa trimestralmente.

Como funciona a nomenclatura dos cargos

Para definir um cargo foi levado em consideração que pelo menos 10 pessoas utilizassem uma mesma nomenclatura para uma determinada posição e tivessem conexão com outro cargo. Segundo a esquipe técnica do Vagas.com. Foram suprimidos os níveis profissionais dos cargos, como júnior, pleno e sênior, e I, II e III.

Entenda como funciona:

A digitar no campo de busca do Mapa de Carreiras o nome do seu cargo ou profissão, você terá acesso a uma série de estatísticas geradas por meio do banco de dados do Vagas.com.

“O que eu acho mais interessante é que não se trata de opinião de especialistas. As estatísticas vêm do que os profissionais colocam em seus currículos”, diz Ulliana.

Confira o exemplo utilizando o cargo de analista de TI: