Magazine Luiza, Safra e 56 empresas buscam estagiários e trainees

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

Citi – trainee

Oportunidades são para estudantes com graduação entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017. Com duração de um ano, o programa oferece vagas em diversas áreas do banco para candidatos que possuam inglês avançado e disponibilidade para trabalhar na cidade de São Paulo.

Salário: 6,3 mil (14 salários anuais)

Inscrições: até 11 de setembro pelo site da Across

Stone – estágio e trainee

Apesar de semelhante a um programa trainee, o processo permite a entrada de estagiários. Todos os cursos superiores são aceitos e não há número de vagas definido.

Salário: não informado

Inscrições: até 11 de setembro pelo site Recruta Stone

Ultra – estágio

Há vagas para estudantes com formação prevista para dezembro de 2018 nos seguintes cursos: administração de empresas, ciências atuariais, ciências contábeis, economia, ciências da computação, engenharia, estatística, jornalismo, relações públicas e sistemas da informação. As vagas são para São Paulo (SP). É preciso ter inglês avançado e bons conhecimentos do pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: até 11 setembro pelo site da Cia de Talentos

Bemis – trainee

Ao todo são 14 vagas nas áreas de suprimentos, operações (atuação em fábrica), vendas, marketing, recursos humanos, tecnologia da informação e finanças, distribuídas pelos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. A empresa busca profissionais com, no máximo, três anos de formação acadêmica e experiência organizacional entre dois e três anos (incluindo o período de estágio). Podem se candidatar graduados em administração, engenharias, ciências contábeis, marketing, sistemas de informação, ciências da computação, psicologia, ciências econômicas e química.

Salário: não informado

Inscrições: até 11 de setembro pelo site da Cia de Talentos

Energisa – trainee

A previsão de início do programa é em janeiro de 2018 e a duração será de nove meses. Os candidatos devem ser dos cursos de engenharia elétrica e administração, com formação entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017. É necessário ter inglês avançado e disponibilidade para morar em qualquer estado. As vagas são para todas as regiões em que a empresa atua (SP, MG, MT, MS, TO, PB, SE).

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de setembro pelo site da 99jobs

Cremer – trainee

Podem participar estudantes que estão cursando o último semestre da graduação com ou até dois anos de formados (isto é, com diploma obtido entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017). Todas as formações acadêmicas são aceitas. É preciso ter disponibilidade para viagens e mudança para qualquer cidade do Brasil. Inglês é desejável, mas não obrigatório.

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de setembro pelo site do programa

MetLife – estágio

São 20 vagas destinadas preferencialmente a estudantes de administração, economia, ciências contábeis, ciências atuariais, direito, matemática, estatística e engenharias, mas alunos de outras áreas de humanas e exatas também podem concorrer a elas. Os candidatos devem ter formatura prevista para o final de 2018 ou 2019 e inglês avançado. Os aprovados vão trabalhar na sede da MetLife, em São Paulo.

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de setembro pelo site da Across

Ambev – trainee e estágio

Podem se inscrever alunos e recém-formados de todas as áreas do conhecimento, não há restrição de cursos, e também não há limite de vagas. Os aprovados no processo já ingressam na cervejaria como funcionários e ao fim do treinamento assumem cargos de liderança. Podem se candidatar jovens de todo o Brasil com até dois anos de formados ou que tenham previsão de formatura para o final de 2017. Inglês fluente e disponibilidade para viagens e mudanças de cidade, estado ou país são atributos importantes. Experiências extracurriculares, como trabalho voluntário e participação e liderança de entidades estudantis, são desejáveis.

Já as vagas de estágio são para alunos de todo o país que integrem as turmas que irão se formar em dezembro de 2019, ou seja, penúltimo e último ano de seus respectivos cursos. As vagas, que percorrem praticamente todas as áreas da cervejaria, estão disponíveis a graduandos de todos os cursos universitários e instituições de ensino: o mais importante é o alinhamento do estudante com os valores e a cultura Ambev.

Salário: 6,1 mil reais

Inscrições: para as vagas de trainee, até 15 de setembro pelo site do programa; para as vagas de estágio, até 22 de setembro pelo site do programa

LafargeHolcim – trainee

O programa de trainee industrial tem 10 vagas abertas para atuar nas unidades industriais em Barroso, Montes Claros e Pedro Leopoldo (MG), Caaporã (PB) e Cantagalo (RJ). Todas as oportunidades são para a área industrial. Podem se inscrever candidatos dos cursos de engenharia elétrica, mecânica, mecatrônica, química, de minas e de materiais, com graduação concluída entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017. Além disso, é imprescindível ter inglês avançado, disponibilidade para trabalhar em período integral e para viagens e mudança.

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de setembro pelo site do programa

Owens Illinois (O-I) – trainee

Ao todo, serão oferecidas 8 vagas, sendo quatro nas áreas de Manufatura das fábricas localizadas em São Paulo (SP), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e Rosário (Argentina), e outras quatro, na matriz em São Paulo (SP), nas áreas de Supply Chain (Procurement/ S&OP), Finanças e Vendas & Marketing. São pré-requisitos inglês fluente, espanhol fluente, até 4 anos de formação em curso superior e disponibilidade para viagens.

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de setembro pelo perfil da Owens Illinois no LinkedIn

McDonald’s – estágio

São seis vagas abertas para o escritório em Alphaville (SP) sendo: uma para Compliance RH (para estudantes de Direito), uma Construção e Expansão (arquitetura), uma para sustentabilidade (administração, engenharias e relações internacionais), uma para TI, e duas para Central de Pedidos (engenharias e administração). Para concorrer, o candidato deve ter previsão de formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019, possuir paixão por inovação, ser uma pessoa questionadora e ter perfil mão na massa. O estudante também deve ter inglês intermediário e ter disponibilidade para começar o estágio no mês de outubro.

Salário: 1.500 reais com auxílio transporte de 275 reais, ticket restaurante de 600 reais, fretado ou estacionamento, seguro de vida, convênio médico e academia.

Inscrições: até 17 de setembro pelo site Eureca

Tarpon – trainee

A experiência chamada de Jornada Empreendedora será uma imersão nas empresas da rede Tarpon, SOMOS Educação e Omega Energia. Entre os meses de setembro e dezembro, em alguns dias selecionados, os jovens passarão por uma experiência empreendedora e terão a oportunidade de conhecer o negócio, conversar com líderes, desenvolver um projeto de business e a chance de se tornar parte do time após o programa. Os pré-requisitos para a participação no processo é estar cursando o último ano de graduação sem curso específico ou estar formado em até 2 anos, possuir inglês avançado e ter disponibilidade para iniciar o programa presencial no dia 22 de setembro.

Salário: não informado

Inscrições: até 17 de setembro na plataforma da Eureca!

Falconi – trainee e estágio

Para o programa Jovem Consultor (trainee) os candidatos devem ter graduação de julho/agosto de 2015 a dezembro de 2017 nos cursos de administração, ciências atuariais, ciência da computação, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências sociais / políticas, comércio exterior, direito, gestão de políticas públicas, engenharias (todas), estatística, matemática, sistemas de informação e relações internacionais. As vagas são para as cidades de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo necessário ter disponibilidade para viagens.

As oportunidades para estágio são destinadas aos mesmos cursos do programa Jovem Consultor e os candidatos deverão concluir a graduação de julho de 2018 a dezembro de 2019. As vagas são para as cidades de Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

Salário: não informado

Inscrições: até 17 de setembro pelo site Jovem Consultor

Cultura Inglesa – trainee

Há vagas para diversas áreas, tais como: operações, financeira, gente e gestão, marketing, entre outras. Podem participar estudantes que estarão se formando até dezembro de 2017 e de formados há, no máximo, dois anos em cursos preferenciais de bacharel nas seguintes áreas: Administração de Empresas, Engenharia, Ciências da Computação, Economia, Direito, Pedagogia, Psicologia, Ciências Contábeis, Comunicação Social e Relações Internacionais. Os candidatos precisam ter nível de inglês avançado.

Salário: não informado

Inscrições: até 17 de setembro pelo site Make It Happen

Raízen – trainee e estágio

O programa de trainee oferece 20 vagas e é voltado a profissionais que concluíram a graduação há no máximo três anos e têm diploma em engenharia, administração, economia, ciências contábeis, direito, tecnologia da informação, marketing, comunicação social, publicidade e propaganda, relações internacionais e cursos relacionados.

Também há cerca de 150 oportunidades de estágio para estudantes que concluam a graduação até dezembro de 2019. As oportunidades são para os cursos de engenharia, administração, economia, ciências contábeis, direito, tecnologia da informação, marketing, comunicação social, publicidade e propaganda, relações internacionais e áreas correlatas.

Salário: não informado

Inscrições: até 18 de setembro pelo site do programa

Siemens – estágio

Há vagas para São Paulo (SP), Jundiaí (SP), Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG) em cursos como administração de empresas, análise de sistemas, biomedicina, ciência da computação, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, engenharia, estatística, farmácia, entre outros. É preciso ter inglês a partir do nível intermediário e conhecimentos do pacote Office. O candidato deve ter formação prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019, ou então entre julho de 2019 e dezembro de 2019, dependendo do curso. Mais detalhes estão no anúncio da vaga.

Salário: não informado

Inscrições: até 18 de setembro pelo site da Cia de Talentos

Suzano – estágio e trainee

As vagas de estágio são para estudantes com formação prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019, com nível de inglês a partir do intermediário. Os cursos elegíveis não foram informados.

Já o programa “Jovens Engenheiros Suzano 2018” é voltado para jovens com formação no curso de engenharia entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017. Para se candidatar é obrigatório ter inglês avançado e disponibilidade para morar em outra cidade.

Salário: não informado

Inscrições: até 18 de setembro para as vagas de estágio pelo pelo site da Cia de Talentos. Já o prazo para inscrições do programa de trainees não foi informado, mas as inscrições também são pelo site da Cia de Talentos.

Mattos Filho – estágio e trainee

As vagas de estágio são para os escritórios de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e de trainee exclusivamente para a capital paulista. Podem se candidatar estudantes de Direito com formação prevista entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020.

Salário: não informado

Inscrições: 18 de setembro pelo site da Cia de Talentos

Louis Dreyfus – trainee

A companhia busca profissionais formados entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017 para atuar em diversas áreas em suas unidades, localizadas em mais de 10 estados brasileiros. Os candidatos devem ter concluído sua formação superior nas áreas de administração de empresas, economia, agronomia, logística, cursos de engenharia, ciências contábeis, tecnologia/sistemas de informação e estatística. Também é desejável ter nível avançado em língua inglesa e estar disponível para viagens e para mudança de cidade ou estado. Os profissionais selecionados atuarão nas áreas de indústria, trading, originação/comercial, supply chain, finanças, pesquisa /inteligência de mercado, TI, logística e agrícola.

Salário: não informado

Inscrições: até 18 de setembro no site da Louis Dreyfus Company , no link Carreira > Programa de Trainee.

Vetor Brasil – trainee

Há vagas para profissionais com curso superior completo (bacharelado ou licenciatura) ou previsão de graduação para o semestre da seleção. É preciso ter disponibilidade para participar do Treinamento Presencial do Programa Trainee de Gestão Pública, que acontece durante uma semana em São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 19 de setembro pelo site do programa

Rhodia Solvay – estágio

Há 70 vagas para os cursos de administração, análise de sistemas, ciência da computação, comércio exterior, contabilidade, economia, letras, psicologia, recursos humanos, sistemas de informação, ciências contábeis, engenharias, engenharia da computação, engenharia de automação e controle, engenharia de controle e automação, engenharia de materiais, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia produção, engenharia química, jornalismo, logística, marketing, engenharia de meio ambiente, química, relações públicas ou secretariado. As oportunidades são para Paulínia, Santo André, São Bernardo do Campo, Brotas, Itatiba, Taboão da Serra, e nos escritórios centrais da empresa, em São Paulo.

Salário: 1750 reais

Inscrições: até 22 de setembro pelo site da Companhia de Estágios

Magazine Luiza – trainee

O trainee vai passar por integração, ter experiência nas lojas, conhecer todas as áreas de negócios do Magazine Luiza, participar de projetos estratégicos, além de ter acesso a mentoring e treinamento. Para se inscrever, o candidato deve ser formado em 2016 ou ter formação prevista para 2017 em qualquer curso de graduação. Os interessados podem residir em qualquer cidade brasileira, desde que tenham condições de viajar e se mudar para localidades onde o Magazine Luiza esteja presente. Inglês intermediário também é um requisito.

Salário: não informado. Benefícios: vale refeição, estacionamento, bolsa de estudos, assistência médica e odontológica, previdência privada e acesso à academia da empresa.

Inscrições: até 22 de setembro pelo site 99jobs

BASF – estágio

A empresa tem 30 vagas de estágio para diversas áreas e cursos em São Paulo (Morumbi e ABC). Há oportunidades para estudantes de: direito, psicologia, marketing, matemática, administração, contábeis, química, farmácia, publicidade, biblioteconomia, todas as engenharias e outras.

Salário: de 1.521 reais a 2.226 e benefícios para o estágio corporativo. Para o estágio Agro, a bolsa é de 1.825 reais.

Inscrições: para o estágio corporativo o prazo é até 22 de setembro e para o estágio Agro, o prazo é 30 de setembro. Nos dois casos as inscrições são pelo site da Companhia de Estágios .

Goodyear – estágio

Há vagas para estudantes de administração, TI, contábeis, direito, economia, engenharias ambiental, automação, de produção, elétrica, mecânica, mecatrônica, química, marketing, matemática, psicologia, publicidade e propaganda, psicologia, relações públicas e secretariado. A conclusão da graduação deve estar prevista para o período entre dezembro de 2018 e junho de 2019. As oportunidades são para Americana (SP), Santa Bárbara d’Oeste (SP) e São Paulo (SP).

Salário: entre 1360 a 1700, de acordo com o ano de formação

Inscrições: até 24 de setembro pelo site da Companhia de Estágios

Burger King – trainee

As oportunidades são para jovens com as mais diversas formações acadêmicas, já que não há restrições de cursos. Os interessados devem ter inglês fluente, disponibilidade para mudança e ter concluído a graduação entre dezembro de 2014 e 2017.

Salário: não informado

Inscrições: até 24 de setembro pelo site VemSerBK

Safra- trainee

Podem se inscrever no programa estudantes formados ou em conclusão de curso entre dezembro de 2014 e dezembro de 2017. Os cursos almejados são Administração, Arquitetura, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia (todas), Estatística, Física, Gestão Política, Psicologia, Relações Internacionais, Matemática, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação e Ciência da Computação. Além do curso, é requisito falar inglês a partir do nível intermediário, ter domínio do pacote Office e ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo. Confira mais informações aqui.

Salário: 6,8 mil reais

Inscrições: até 25 de setembro pelo site de trainees do banco

Natura- estágio

São 30 vagas para sede administrativa em São Paulo, e Cajamar, na Grande São Paulo. Os candidatos devem estar matriculados em cursos de graduação regular ou de tecnólogo, nas áreas de humanas, biológicas ou exatas em qualquer instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), com formação prevista para dezembro de 2018, julho de 2019 ou dezembro de 2019. Para o preenchimento das vagas, não há restrições de idade, nem necessidade de conhecimento prévio em idiomas estrangeiros. Conhecimento básico do pacote Office e disponibilidade de 30 horas/semanais estão dentro dos requisitos desejáveis. As vagas são para as áreas de: estratégia, planejamento e análise; industrial, logística e suplementos; marketing, comunicação e atendimento; recursos humanos, finanças, inovação e pesquisa & desenvolvimento; e meio ambiente.

Salário: não informado

Inscrições: até 27 de setembro pelo site da 99 jobs

Nestlé – trainee e estágio

O trainee évVoltado para recém-formados e universitários graduados no período entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017 em qualquer curso universitário e que tem nível de inglês avançado ou fluente. As oportunidades são para as áreas de finanças, marketing, vendas, supply e técnica (que engloba engenharia, qualidade e produção). E em todos os casos, disponibilidade para mudanças de estado/cidade é um requisito. A Nestlé tem 31 unidades industriais, localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo.

Para estágio, podem se candidatar estudantes cursando nível superior em qualquer curso de graduação com formação prevista para o período entre junho de 2018 e dezembro de 2018. Bons conhecimentos do pacote Office (Word, Office e PowerPoint), além de residir ou estudar em até 100 km de distância do local de estágio é um requisito. A empresa também pede que haja disponibilidade para início imediato.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de setembro pelo site Nestlé Trainee 2018, gerenciado pela Cia de Talentos. Para estágio é o ano todo também pelo site da Cia de Talentos

Oxíteno – estágio e trainee

As vagas de estágio são voltadas para estudantes com formação prevista para o período entre julho e dezembro de 2019 nos seguintes cursos: administração, química, engenharia química, engenharia de materiais, engenharia agronômica, engenharia industrial, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia mecânica. O jovem precisa ter inglês intermediário ou avançado para se candidatar. Há vagas disponíveis nas cidades de São Paulo (SP), Mauá (SP), Tremembé (SP), Suzano (SP), Camaçari (BA) e Triunfo (RS).

Já no programa de trainee, serão admitidas pessoas formadas a partir de dezembro de 2015 ou com formatura até dezembro de 2017, em 10 áreas: administração, química, engenharia química, engenharia de materiais, engenharia de petróleo, engenharia agronômica, engenharia industrial, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia mecânica. Os candidatos a esse processo precisam de inglês avançado ou fluente e disponibilidade tanto para residir em São Paulo quanto para viagens.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de setembro pelo site do programa

Kimberly-Clark – estágio

Há vagas para diferentes áreas, como finanças, RH, compras, vendas, supply chain e trade marketing, por exemplo. O programa tem abrangência nacional, com oportunidades localizadas no escritório central em São Paulo, além das fábricas em Suzano (SP), Mogi das Cruzes (SP), Camaçari (BA), Eldorado do Sul (RS) e Correia Pinto (SC). Estudantes de administração, comunicação social, publicidade e propaganda, marketing, direito, ciências econômicas, matemática, engenharias de produção, materiais, relações internacionais, jornalismo, entre outros cursos, podem se inscrever.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de setembro pelo site da empresa

TCP – trainee

Podem participar da seleção, estudantes dos cursos de administração, economia, engenharias (mecânica, elétrica, eletrônica, produção e civil), formados entre dezembro de 2015 a dezembro de 2017. Entre os pré-requisitos estão inglês avançado, conhecimento do pacote Office (Word, Excel e Power Point) e disponibilidade para mudança de localidade durante e após o programa. As vagas são para as áreas comercial, de novos negócios, operações logísticas, controladoria e gestão de fluxo da empresa.

Salário: não informado

Inscrições: até 29 de setembro pelo site da Page Talent

Sanofi – estágio

As oportunidades são estágio nas unidades de São Paulo, Suzano e Campinas. São 30 vagas para estudantes universitários de diversas áreas, entre elas: administração, ciências contábeis, comunicação social, direito, economia, engenharia, farmácia-bioquímica, letras, publicidade e propaganda, psicologia, relações internacionais, secretariado e áreas correlatas. Os candidatos devem ter inglês nível intermediário e previsão de conclusão de graduação entre dezembro de 2019 e junho de 2020.

Salário: não informado

Inscrições: até 29 de setembro pela Cia. de Estágios

Eli Lilly – estágio

Há vagas para diferentes áreas de atuação, entre elas, farmácia, marketing, administração, engenharia de produção, engenharia ambiental, engenharia química e veterinária. Podem se candidatar, estudantes de curso superior (matutino e noturno) com previsão de conclusão a partir de julho de 2019. Inglês intermediário, bons conhecimentos do Pacote Office e disponibilidade para trabalhar em São Paulo são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 29 de setembro pelo Vagas.com

White Martins – estágio

A empresa oferece 40 vagas para as unidades da empresa no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Pará e Rio Grande do Sul. As oportunidades são para estudantes de administração, ciências contábeis, economia, mecânica, produção e química. Para se candidatar às vagas, os estudantes devem ter formatura prevista entre julho e dezembro de 2019. Além disso, devem ter conhecimentos em inglês e informática.

Salário: não informado

Inscrições: até 29 de setembro pelo site da empresa

Grupo Sotreq – estágio

Ao todo, são 32 vagas distribuídas nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro Oeste do país. As oportunidades são oferecidas aos alunos dos cursos de engenharia (produção, elétrica, mecânica ou mecatrônica), administração, economia, ciências contábeis, tecnologia da informação, análise de sistemas e relações internacionais. Para se candidatar à uma das vagas, o estudante deve ter ensino superior com conclusão prevista para dezembro de 2019, inglês intermediário, pacote Office e disponibilidade para estágio com carga horária de 6 horas.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de setembro pelo site da Sotreq

Novelis – estágio

São 30 vagas de estágio para as cidades de São Paulo, Santo André e Pindamonhangaba, para estudantes de diversos cursos de graduação. Para se candidatar, é preciso ter formação prevista entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019, entre outros requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de setembro pelo site do Ciclo Novelis

DOW – estágio

São 20 vagas para cidades de São Paulo (SP) e Aratu (BA). As vagas são para nível superior de diversos cursos e áreas. Os candidatos devem ter previsão de formação prevista para o período entre junho de 2019 e dezembro de 2019.

Salário de 1.500 reais a 1.700 reais e benefícios dependendo da localidade e ano de formação.

Inscrições: até 30 de setembro pelo site da Companhia de Estágios

AES Brasil – trainee e estágio

Ao todo, são 11 vagas abertas, sendo oito para atuar na AES Eletropaulo, na região da capital, e três na AES Tietê, em São Paulo e Bauru, interior do estado. Para se candidatar, é preciso ter inglês fluente e terminado a graduação há, no máximo, dois anos. As posições estão em diferentes áreas da empresa e no processo seletivo avaliarão profissionais com formação em diversas áreas.

Para estágio, são 20 vagas abertas, sendo 19 para AES Eletropaulo e uma para AES Tietê. A empresa busca alunos de todas as áreas de formação, com inglês intermediário e previsão de conclusão do curso entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019.

Salário: não informado

Inscrições: para trainee é até 30 de setembro pelo site Talentos AES Brasil Para estágio, o prazo é até 15 de outubro também pelo site de Talentos AES

Quero-Quero – trainee

Há vagas para profissionais com formatura entre 2015 e 2018. Os cursos aceitos, preferencialmente, são engenharias, administração e economia. Demais formações serão aceitas também. É preciso ter inglês avançado, enquanto outros idiomas serão considerados um diferencial.

Salário: não informado

Inscrições: até 1º de outubro pelo site do programa

Eleva Educação – trainee

A rede com cinco grandes escolas em Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro busca candidatos que tenham formação do ensino superior entre dezembro de 2014 e dezembro de 2017 para trabalhar no Rio de Janeiro. Inglês em nível avançado é desejável. Há vagas para dois perfis: executivo, voltado para recém-formados de todas as áreas, e pedagógico, focado em jovens professores dispostos a assumir os desafios educacionais da atualidade e com o desejo de ensinar e aprender alinhados à missão da Eleva. O programa executivo é destinado a jovens que desejam atuar em setores como marketing, finanças, jurídico, administrativo, operações, RH ou ainda em projetos educacionais da empresa.

Salário: não informado

Inscrições: até 1º de outubro pelo site do programa Eleva Trainee

Alvarez & Marsal – estágio

Há 12 vagas para os escritórios da empresa em São Paulo e Rio de Janeiro. Podem participar do processo seletivo estudantes dos cursos de administração, economia ou engenharia, com previsão de formatura entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. São 10 oportunidades na capital paulista e duas para o Rio. Para participar da seleção, é necessário inglês fluente, e conhecimento do pacote Office, com noções avançadas em Excel. Espanhol é considerado diferencial.

Salário: não informado

Inscrições: até 1º de outubro. Para se inscrever, é preciso enviar currículo atualizado para o e-mail recruitingbrazil@alvarezandmarsal.com

Serasa Experian – trainee

Estudantes de quaisquer áreas formados a partir de dezembro de 2015 ou que vão completar a graduação até julho de 2018, e inglês avançado, já podem se inscrever. As vagas disponíveis são direcionadas às áreas de Recursos Humanos, Finanças, Jurídico, Negócios, Tecnologia da Informação e Vendas. Os interessados precisam ter disponibilidade para trabalhar na unidade Quinimuras (Zona Sul de São Paulo) ou em São Carlos, no interior do Estado, dependendo da área.

Salário: 5,3 mil reais

Inscrições: até 4 de outubro pelo site da Serasa Experian

Sulamérica – estágio

Há vagas para Rio de Janeiro e São Paulo. Podem participar estudantes com formação prevista para o período entre julho de 2019 e julho de 2020 nas áreas de administração de empresas, contabilidade, direito, engenharia de produção, estatística, matemática, ciências atuariais, comunicação social, psicologia, TI (e áreas afins).

Salário: não informado

Inscrições:até 8 de outubro pelo site Vagas.com

Eaton – estágio

A empresa tem 100 oportunidades abertas. O candidato deve ter inglês a partir do nível intermediário, bons conhecimentos em pacote Office e formação universitária com conclusão entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. As vagas são distribuídas nas unidades localizadas nas cidades de Valinhos (SP), Mogi Mirim (SP), São José dos Campos (SP), Guaratinguetá (SP), Jundiaí (SP), São Paulo (SP), Porto Feliz (SP), Votorantim (SP) e Caxias do Sul (RS).

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de outubro pelo site da empresa

Pearson – trainee

São 10 vagas para atuar em diversos setores da companhia, nos escritórios de São Paulo e Campinas. O programa aceita pessoas formadas em curso superior, em qualquer área, com conclusão entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017. Serão selecionados trainees para diversos setores da companhia, tais como comercial, financeiro, de produtos, operações, corporate affairs (comunicação), jurídico, marketing e tecnologia. Os candidatos devem ter domínio avançado da língua inglesa.

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de outubro pelo site EuSouPearson

.WestRock – estágio

Há vagas para Campinas (SP), Valinhos (SP), Araçatuba (SP) e Três Barras (SC). As oportunidades são para nível técnico (em segurança e meio ambiente e desenvolvimento de produto) e para nível superior (direito, administração, ciências contábeis, economia, publicidade e propaganda, marketing, engenharia, entre outros cursos).

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de outubro pelo site da empresa

EY – trainee

São 700 vagas. O programa é destinado a estudantes universitários e recém-formados (até dois anos) de ciências contábeis (a partir do segundo ano), administração de empresas, ciências atuarias, direito, economia, engenharia, estatística, física, cursos de TI, matemática e relações internacionais (a partir do penúltimo ano de graduação). Nível intermediário de inglês é desejável.

As vagas disponíveis são nas áreas de auditoria, consultoria, impostos e transações corporativas, o programa oferece 30 oportunidades em Belo Horizonte (MG), 10 em Blumenau (SC), 10 em Brasília (DF), 45 em Campinas (SP), 40 em Curitiba (PR), 15 em Fortaleza (CE), 15 em Goiânia (GO), 35 em Porto Alegre (RS), 15 em Recife (PE), 150 em Rio de Janeiro (RJ), 15 em Salvador (BA) e 320 vagas em São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até outubro pelo site do programa

Indigo – trainee

A empresa busca jovens com curso superior concluído (serão considerados todos os cursos de graduação com duração mínima de 4 anos) e fluência no idioma inglês ou francês.



Salário: não informado

Inscrições: até dezembro pelo site da empresa

Mercedes-Benz – estágio

São 70 vagas distribuídas entre as unidades da Mercedes-Benz de São Bernardo do Campo, Campinas e Iracemápolis, em São Paulo, para a planta de Juiz de Fora, em Minas Gerais, além de os escritórios regionais de vendas localizados nas cidades de São Paulo, Betim, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre e Brasília.

Para ingressar no programa, o candidato deve estar cursando em 2018 o penúltimo ou último ano de graduação nos cursos que envolvem as áreas de engenharia, pesquisa e desenvolvimento, produção, recursos humanos, compras, vendas & marketing, finanças & controlling e tecnologia da informação.

Salário: não informado

Inscrições: até 3 de dezembro pelo site da Mercedes Benz

Dunnhumby – estágio

Há vagas para São Paulo em ciência de dados (business intelligence), marketing de relacionamento (CRM) e finanças (cobrança). Os cursos elegíveis são estatística, matemática, física, economia, ciências da computação, engenharia da computação e tecnologia da informação, administração, publicidade e propaganda, marketing e ciências contábeis. O candidato deve ter conclusão do curso prevista para o período entre julho de 2019 e dezembro de 2019 ou, dependendendo do curso, entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos. O prazo não foi informado.

Unicasa –trainee

Os candidatos devem ter graduação entre 2014 e 2016 nos cursos de administração, publicidade, engenharia, economia, marketing, relações internacionais e comércio exterior, disponibilidade para viajar e residir em qualquer região do Brasil. O programa acontece durante três meses em Bento Gonçalves, sede da empresa.

Salário: 3 mil reais, plano de saúde, programa de auxílio educação, ajuda de custo para despesas (alimentação, hospedagem, locomoção), moradia e transporte.

Inscrições: pelo site de trainees. O prazo não foi informado. Uma vez encerradas as inscrições, a Unicasa informa que mantém aberto o cadastro de currículos via site – os novos currículos inseridos após o período de inscrições entram em um banco de dados.

Schneider Electric – estágio

As vagas são para as áreas de suporte técnico, finanças & controladoria, logística & compras, marketing e marketing digital, qualidade e projetos, recursos humanos, business intelligence e tecnologia, engenharia para áreas de produção, vendas, aplicação, automação, projetos, produto, pesquisa & desenvolvimento, entre outras. Podem se candidatar estudantes com formação prevista para dezembro de 2018 e 2019 ou 2020 (1º semestre) e inglês avançado. As vagas são para São Paulo (SP), Cajamar (SP), Guararema (SP) e Fortaleza (CE).

Salário: não informado

Inscrições: O prazo não foi informado e as inscrições são feitas pelo site da Schneider Electric

P&G – estágio

As oportunidades são para graduados entre julho de 2018 e dezembro de 2018 com inglês avançado ou fluente. Estudantes de todas as graduações podem participar. As vagas são para São Paulo nas áreas de: compras; comunicação; engenharia; finanças; inteligência de mercado; jurídico; logística; manufatura; marketing; pesquisa e desenvolvimento; recursos humanos; tecnologia da informação; vendas.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da P&G. O prazo não foi informado.

JLT – estágio

A empresa busca estudantes dos cursos de administração, economia, ciências atuariais, direito, relações internacionais, engenharia, contabilidade e psicologia. As áreas disponíveis são backoffice, internacional, comercial e técnica. É preciso ter previsão de formatura para dezembro de 2018 e inglês fluente. As vagas são para Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da empresa. O prazo não foi informado.

Mondelez – estágio

São mais de 20 vagas para atuação nas cidades de São Paulo, Bauru, Curitiba, Piracicaba, Recife e Vitória de Santo Antão. Para participar da seleção, é preciso que a previsão de graduação aconteça entre julho de 2018 e julho de 2019. As vagas são oferecidas em áreas como manufatura, pesquisa e desenvolvimento, vendas, marketing, finanças, entre outras. O idioma inglês é desejável, assim como conhecimentos do pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Mondelez. Os candidatos devem buscar por “Intern” ou “Estagiário”.

Pinheiro Neto – estágio

Podem se candidatar estudantes de todos os anos da graduação em Direito. Inglês avançado ou fluente é desejável. As vagas são para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Cia de Talentos

Gemalto – estágio

O programa de estágio é destinado a universitários de antepenúltimo, penúltimo e último ano de graduação dos seguintes cursos: administração, ciências da computação, comércio exterior, economia, engenharia da computação, engenharia elétrica, sistema da informação, marketing, psicologia, recursos humanos, relações internacionais e relações públicas. O programa tem duração de até dois anos e carga horária flexível entre 20 e 40 horas semanais.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Gemalto

Ipiranga- estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga