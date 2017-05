Itaú, Ambev e grandes empresas vão recrutar durante evento grátis

São Paulo – Empresas de diversos segmentos já confirmaram a participação na Conferência Na Prática e vão apresentar oportunidades profissionais para universitários e recém-formados. O foco do evento, que é totalmente gratuito e está marcado para o dia 31 de julho na Câmara Americana de Comércio em São Paulo (SP), é a área de gestão empresarial.

São cerca de 600 vagas e as inscrições vão até o dia 11 de junho. A conferência é uma oportunidade de se conectar, fazer networking e interagir com recrutadores e representantes de empresas como Ambev, Votorantim, Cosan, Raízen, Bain & Company, Hypermarcas, Itaú, Globo, General Motors, Santander, BCG, SumUp e Stone.

Os selecionados para a conferência podem fazer sessões de speed coaching com especialistas, conferir painéis com profissionais da área de gestão das empresas e participar de bate-papos com líderes. A Fundação Estudar faz também um mapeamento para conectar empresas e jovens que se encaixem no perfil buscado por elas.

A conferência também terá um pitch de talentos, quando 80 participantes escolhidos pela fundação terão a chance de se apresentar às empresas e vender o seu peixe durante dois minutos. Quem se destacar poderá entrar para o radar de oportunidades das companhias.

SERVIÇO

Conferência Na Prática Gestão Empresarial

Data: 31 de julho de 2017.

Horário: das 7h30 às 18h.

Local: Câmara Americana de Comércio (AMCHAM).

Endereço: Rua da Paz, 1431 – Chácara Santo Antônio – São Paulo.

Inscrições: até 11 de junho pelo site Na Prática .