Investidores exigem integridade e excelência de profissionais

O Programa CFA oferece aos profissionais de finanças as diretrizes éticas para atender ao público investidor e atuar com transparência no mercado financeiro. Por meio do conhecimento técnico especializado que é adquirido ao longo do programa de estudos, os detentores da certificação CFA estão aptos a compreender as necessidades dos clientes e a defender os interesses dos investidores na gestão de suas carteiras.

Luiz Ribeiro, detentor da certificação CFA, aponta para o Code of Ethics & Standards of Professional Conduct do CFA Institute como um manual que promove valores básicos para um profissional de mercado, tais como integridade e competência. “Após a certificação CFA, o empregador passa a ver você como uma pessoa que possui um código de conduta que adere a padrões éticos os mais elevados possíveis. São padrões de profissionalismo e ética que você tem de utilizar”, diz Ribeiro.

Márcia Sadzevicius, que atua no mercado financeiro há duas décadas, buscou a certificação CFA “pelo conhecimento que o programa traz e pelo reconhecimento do certificado globalmente. O mercado demanda profissionais com alto nível de excelência e com alto nível de formação.

O mercado te reconhece como profissional mais qualificado”. Segundo Márcia, o programa forma “profissionais que defendem valores corretos e influenciam outros profissionais da nossa indústria”. Em um mercado com diversas escolhas disponíveis para a gestão de suas carteiras, “os investidores devem procurar em profissionais de investimentos, além da excelência técnica, padrões éticos de conduta, confiança e transparência”, diz Sadzevicius.

