Instituição dá bolsas de mestrado em qualquer faculdade do mundo

Esta oportunidade é para quem já foi aceito para alguma pós-graduação no exterior e está procurando bolsas para mestrado ou outras formas de financiar seus estudos.

As bolsas da OFID, fundo de investimentos mantido pela OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), oferece apoio a estudantes de países em desenvolvimento que queiram estudar temas relacionados a desenvolvimento em seu mestrado. As candidaturas serão recebidas até o dia 1 de maio.

Não há um número definido de bolsas para mestrado, mas edições anteriores do programa selecionaram entre 4 e 5 estudantes. O programa, chamado “OFID Scholarship Award”, cobre todas as despesas de um ano de estudos, incluindo anuidade da instituição, seguro saúde, custos de viagem e um valor para manutenção no país. Caso o programa escolhido tenha mais de um ano de duração, cabe ao estudante arcar com os valores restantes.

São elegíveis mestrados relacionados a desenvolvimento em qualquer universidade reconhecida do mundo – por exemplo, desenvolvimento econômico, meio ambiente, ciências e tecnologia.

Os candidatos devem ter entre 23 e 32 anos, ter graduação completa e bom desempenho acadêmico. Também é necessário já ter sido aceito ou estar matriculado em um curso de mestrado com início em agosto/setembro de 2017.

Para concorrer, é necessário preencher um formulário de candidatura à bolsa de mestrado e enviar documentos como carta de motivação, cartas de recomendação e comprovação de aceite da universidade até o dia 1º de maio. Confira aqui o passo a passo da candidatura.

O OFID – Fundo OPEP para Desenvolvimento Internacional – é uma instituição intergovernamental estabelecido em 1976 pelos países membros da OPEP. Seu objetivo é promover cooperação financeira entre os países que compõem a OPEP e outros países em desenvolvimento, a fim de oferecer apoio ao desenvolvimento socioeconômico dos últimos.

* Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar