iFood recruta para vagas em todo país. Veja salários na empresa

São Paulo – O cardápio de vagas no iFood está variado. São mais de 60 oportunidades para analistas, designers, vendedores, coordenadores, especialistas, cientistas de dados, executivos. De acordo com a empresa as áreas que mais precisam de profissionais são as de tecnologia, RH, produto, comercial, finanças, operações e também jurídica.

Além de São Paulo (SP), a empresa procura profissionais para trabalhar nas cidades de Campinas (SP) e também de Jundiaí (SP). Há ainda vagas na comercial espalhadas por diversas cidades do Brasil, como, por exemplo, Brasília (DF), São José dos Campos (SP), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Recife (PE), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ).

As vagas, locais e requisitos têm sido divulgados em três canais: a página de carreiras do site oficial do iFood, onde são recebidas também as candidaturas, e nos perfis da empresa no LinkedIn e no Love Mondays.

“Procuramos pessoas engajadas que façam acontecer”, diz Carla Blanquier, diretora de RH da empresa. Há pouco mais de um ano no cargo, a executiva deixou o departamento de RH mais estratégico e próximo das áreas de onde partem as demandas.

Carla também fez mudanças na maneira de selecionar, inserindo estudo de caso ou provas técnicas em alguns dos processos de recrutamento na empresa. Atualmente, são 400 funcionários, mas a previsão é de que a empresa diga crescendo rapidamente e aumento seu quadro de funcionários. Além do Brasil, o iFood também está no México, Colômbia e Argentina.

A seguir confira algumas médias salariais divulgadas espontaneamente por funcionários e ex-funcionários da empresa em diversos cargos: