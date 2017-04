Há vagas. Interior de SP quer profissionais para a retomada

São Paulo – As empresas do interior do estado de São Paulo já se preparam para a retomada e estão em busca de profissionais que demonstrem boa capacidade de planejamento, visão estratégica de longo prazo e gestão orçamentária, segundo consultores da Page Personnel.

Lucas Toledo, diretor da Page Personnel em Campinas avalia que a área comercial é uma das mais promissoras e a necessidade é por perfis técnicos. “Para oferecer soluções além do trivial, fomentando as vendas com olhar aprofundado para as necessidades dos clientes, não por acaso, vendedores com visão de engenharia estão à frente desta tendência”, diz o executivo em nota.

A seguir confira quais são os cargos com mais oportunidades no momento no interior paulista. Interessados podem acessar o site da consultoria para acompanhar as vagas e cadastrar currículo.

Vendedor Técnico

Perfil buscado: profissional para fazer negociações e vendas da empresa para outras empresas. (B2B), com formação técnica em engenharia e experiência na área. Foco na ampliação dos negócios com clientes atuais e busca por novos negócios.

As empresas querem alguém que seja capaz de acompanhar todo o processo comercial: desde formação de preços até elaboração de proposta de vendas, administração de pedidos, negociações, previsão de vendas, e plano de negócios. Visão consultiva é um diferencial competitivo importante, segundo a Page Personnel.

Salário: de 8 mil reais a 10 mil reais.

Por que está em alta: as empresas necessitam cada vez mais entender tecnicamente as reais necessidades dos clientes, e isso será fundamental para melhorar as negociações e a qualidade das vendas.

Coordenador de vendas para setor de Bens de Consumo

Perfil buscado: alguém que esteja pronto para atuar em todos os canais de vendas para criar novos negócios, monitorar a concorrência, garantir indicadores chave de performance (KPIs) e desenvolvimento de equipes.

Salário: de 6,5 mil reais a 8,5 mil reais.

Por que está em alta: necessidade é por pessoas de perfil mão-na-massa e foco em resultados e capacidade de liderança.

Desenvolvedor de Software

Perfil buscado: alguém que possa desenvolver novas funcionalidades, aprimorar o software e testar falhas no sistema. As empresas querem profissionais que conheçam diversas linguagens de programação.

Salário: de 6,5 mil reais a 9 mil reais

Por que está em alta: grande demanda por aplicativos, serviços mobile e soluções de segurança da informação.

Supervisor de Produção

Perfil buscado: profissional que esteja pronto a gerir índices de produtividade da empresa para aumentar eficiência produtiva e diminuir perdas. “O supervisor de produção deverá acolher as demandas por aumento de performance, por conta da esperada retomada de crescimento econômico do País”, destaca a equipe da consultoria de recrutamento.

Salário: de 7 mil reais a 10 mil reais

Por que está em alta: empresas procuram pessoas com foco nos resultados para melhorar lucratividade.

Analista Financeiro Pleno

Perfil buscado: profissionais que tenham experiência em planejamento de rotina financeira: contas a pagar e análise de fluxo de caixa. Empresas também querem profissionais que possam fazer relatórios de reporte à liderança o que exige profundo entendimento da contabilidade da empresa.

Salário: de 3,5 mil reais a 5 mil reais.

Por que está em alta: empresas precisam de analistas que possa se integrar com outras áreas e que se preocupem com o desenvolvimento de habilidades de avaliação e modelagem financeira.

Analista de controladoria sênior

Perfil buscado: profissional que esteja apto a fazer análise de orçamento e previsão de cenário de vendas. É preciso ter conhecimento de custos, prestar atendimento à auditoria interna e externa e ser capaz de preparar relatórios gerenciais estratégicos.

Salário: de 6 mil reais a 10 mil reais

Por que está em alta: “mercado em busca de novas soluções estratégicas, visando melhores condições de novos contratos e renegociação de contratos já existentes”, destaca a equipe da Page Personnel.