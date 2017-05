Governo da Austrália abre inscrições para bolsas de estudo

O governo australiano está com inscrições abertas até o dia 30 de junho para seu programa de bolsas de estudo integrais para especialização, mestrado, pesquisa e cursos técnicos. As bolsas Endeavour – ou, formalmente, Endeavour Scholarships & Fellowships – são integrais e oferecem a estudantes internacionais a oportunidade de estudar com todas as despesas pagas nas melhores instituições do país.

Todas as bolsas de estudo incluem, além de mensalidades do curso, custos de viagem de ida e volta, ajuda para alojamento e mais 3 mil dólares australianos. Há ainda seguro saúde, assistência pós-seleção e até um tutor em alguns casos. O valor total da bolsa é de US$ 140.000 para o mestrado e de US$ 272.500 para o doutorado

Como se candidatar à bolsa Endeavour

Podem se candidatar interessados de qualquer idade que tenham diploma de ensino superior. Há, no entanto, uma modalidade de bolsa Endeavour que é voltada para executivos e que não requer curso superior completo e, sim, experiência profissional relevante.

Todos os candidatos precisam apresentar certificado de proficiência em inglês – os certificados aceitos pelas universidades para comprovar o domínio de inglês são o TOEFL ou IELTS. Mas quem tiver estudado por ao menos um ano de graduação em país de língua inglesa, não será necessário prestar os exames, bastando documento que comprove a estada. Antes de mais nada, porém, os candidatos devem ser aceitos por uma universidade australiana em alguma das modalidades do programa para que são concedidas as bolsas. São elas:

#1 Postgraduate Scholarship: as bolsas são para estudos completos de especialização (Master by Coursework) ou mestrado de até dois anos (Master by Research), ou de doutorado de até quatro anos.

#2 Research Fellowship: bolsas para pesquisa de curto prazo (quatro a seis meses) de pós-doc ou dentro de um programa de mestrado ou doutorado iniciado no país de origem.

#3 Vocational Education and Training (VET) Scholarship: as bolsas oferecidas são para desenvolvimento de habilidades ocupacionais ou relacionadas ao trabalho em cursos técnicos de até dois anos e meio.

#4 Executive Fellowship: oferece bolsas para profissionais em níveis avançados de suas carreiras que queiram uma oportunidade para desenvolvimento profissional, estágio executivo ou visita técnica de até quatro meses na Austrália. Esta é a única modalidade de estudo que não requer curso de graduação completo; ao invés disso o candidato precisa comprovar relevância profissional.

As inscrições vão até o dia 30 de junho e as universidades participantes podem ser consultadas no site Universities Australia. Sete universidades do país estão classificadas entre as 200 melhores do mundo, segundo publicações que ranqueiam universidades como a Times Higher Education e QS.

Os critérios de elegibilidade podem ser conferidos no site oficial do Programa, assim como o guia do candidato. Lá também é possível fazer a inscrição.