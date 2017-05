Google vai lançar ferramenta para ajudar você a encontrar emprego

São Paulo – Em breve quando você pesquisar sobre vagas de emprego no Google, oportunidades abertas naquele momento vão aparecer no topo dos resultados do buscador. Os usuários poderão filtrar a busca por localização, data do anúncio da vaga, por jornada integral ou meio –período, cargos, salário, e também setor. Com um clique o profissional será redirecionado ao site em que está hospedada a vaga e fazer a inscrição.

A novidade, chamada de “Google for Jobs” (Google para Empregos) foi anunciada hoje durante conferência anual para desenvolvedores, o Google I/O, mas ainda não tem data para começar a funcionar.

Um diferencial do serviço é que o usuário também vai receber informações que podem ajudar na tomada de decisão como, por exemplo, o tempo de trajeto até a empresa que anunciou a vaga naquele momento, com a integração de outras ferramentas, como o Google Maps, segundo reportagem publicada hoje pelo USA Today.

“Por meio de uma nova iniciativa, o Google for Jobs, esperamos conectar empresas com potenciais funcionários e ajudar os candidatos a encontrar novas oportunidades”, escreveu hoje o CEO do Google Sundar Pichai, no blog da empresa.

No site de imprensa da conferência, o Google informa que a iniciativa conta com a ajuda de parceiros de peso como LinkedIn, Monster, CareerBuilder, Glassdoor, e também o Facebook.