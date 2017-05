Ford dá bolsas de estudo e estágio para brasileiros nos EUA

Localizado em Washington D.C., nos Estados Unidos, o Washington Center tem o intuito de formar líderes em diversas áreas e proporcionar uma experiência prática em seu setor de interesse. Em parceria com a Ford, o instituto oferece a bolsa de estudo Ford Motor Company Global Scholars – um programa de bolsa de estudo e estágio para jovens de quatro países. Mas corra: as pré-inscrições vão apenas até 3/5.

Para concorrer, é necessário estar matriculado em um curso de graduação (não há restrição de área) e morar em São Paulo (SP), Camaçari ou Salvador (BA). A pré-inscrição é rápida: basta enviar dados pessoais e preencher informações nesta ficha de inscrição. Os selecionados nesta primeira fase receberão um convite para enviar a candidatura completa, que inclui uma etapa de entrevista.

Os selecionados irão estagiar por 15 semanas em uma organização que tenha a ver com seus objetivos de carreira (ONGs, escritórios de direito, start-ups, bancos, organizações internacionais, embaixadas, think tanks, empresas de lobby, governo ou partidos políticos) e também terá aulas de liderança e aulas relacionadas à sua formação.

No ano passado, a estudante da FGV Renata Leal foi uma das selecionadas para o programa. “Nós estagiamos 8h por dia, de segunda a quinta. Um dia por semana, durante a noite, ocorrem os “academic courses” (nas áreas de política, direito, liderança, terceiro setor, relações internacionais) e às sextas ocorrem aulas de liderança e visitas a organizações de Washington DC.

Nos fins de semana, o programa promove eventos culturais e viagens à cidades próximas de D.C.”, explica ela. Durante o período, Renata estagiou em um Think Tank e fez aulas sobre o sistema político norte-americano.

A bolsa cobre a maior parte dos gastos do estudante, incluindo todas as taxas do programa (que custa cerca de 15 mil dólares), alojamento pela duração do programa, e uma contribuição em dinheiro para seguro saúde e obtenção do visto J-1.

Desde 2008, quando o Washington Center recebeu uma doação da Ford para criar este programa de bolsas, mais de 100 estudantes já passaram por Washington, vindos do Brasil, Índia, Rússia, África do Sul, Vietnam e Estados Unidos.

Confira aqui o edital completo e corra para fazer sua pré-inscrição!

* Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar