Ficou fácil saber o que podem perguntar na entrevista de emprego

São Paulo – Quer saber qual é o estilo e quais as perguntas mais frequentes nas entrevistas de emprego feitas no Brasil em empresas como, por exemplo, Itaú, Deloitte e IBM? Uma ferramenta que começa a funcionar hoje na plataforma Love Mondays – que traz avaliações e vagas em milhares de empresas – torna possível saber, de antemão, como funciona o processo seletivo.

Já estão na base de dados da nova seção, chamada de Entrevistas, 3 mil avaliações de entrevistas de emprego em mais de 700 empresas. “Apesar de entrar no ar nesta terça-feira, a Love Mondays já está colhendo informações há semanas”, diz a CEO da empresa, Luciana Caletti.

A seção é bem semelhante à que existe no Glassdoor – site de vagas e avaliações de mais de 580 mil empresas em 190 países – que em setembro do ano passado comprou a Love Mondays. “As informações são apenas de usuários as empresas não têm fornecem dados nesta seção do site”, diz Luciana que espera que a ferramenta faça o mesmo sucesso que faz no site Glassdoor. “As pessoas usam muito essa ferramenta lá e espero que usem aqui também”, diz.

Ela conta que mesmo antes aquisição pelo Glassdoor, a demanda pelo serviço já existia na plataforma. “Muita gente fazia a avaliação do processo seletivo na hora de avaliar a empresa”, diz.

Para quem busca emprego, a novidade é especialmente útil na fase em que o candidato pesquisa sobre a empresa, antes de encarar o recrutador. “E a gente sabe que a preparação para uma entrevista pode fazer a diferença entre ser contratado ou não ser”, diz Luciana.

Já para as empresas, as avaliações são feedback valioso de candidatos sobre o processo seletivo e trazem um desafio, segundo Luciana. “As empresas terão que se reinventar em suas entrevistas”, diz.

Como funciona

A avaliação pode ser feita de forma rápida, levando alguns poucos minutos. A primeira coisa que o candidato responde é o que achou da experiência, no geral: positiva, negativa ou neutra.

Em seguida, é preciso informar para qual cargo foi entrevistado e dar mais informações sobre o que achou do processo seletivo.

O usuário conta então qual foi ou foram uma ou mais perguntas que ele achou difícil e/ou interessante. Se quiser pode compartilhar também a (s) resposta (s) que deu. Membros da plataforma podem sinalizar a avaliações como úteis.

O nível de dificuldade da entrevista também aparece no formulário que traz ainda campos para local, data da entrevista e etapas do processo.

Assim como as avaliações de empresas e os salários, todas as experiências de entrevistas são confidenciais. Os dados podem ser acessados pela aba Entrevistas, na página do Love Mondays.