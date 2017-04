Falar inglês aumenta seu salário e esta pesquisa mostra o quanto

São Paulo – De 3,7 mil para 7,3 mil reais de salário. Esta simples inversão na ordem dos números poderia fazer toda a diferença no seu bolso fim do mês, certo? Pois essa é a diferença salarial entre profissionais no nível de coordenação e o salto salarial de 61% tem um só motivo, o domínio de inglês.

A informação é parte da 53ª edição da Pesquisa Salarial da Catho que aponta o peso da fluência no idioma no salário de profissionais de diferentes níveis. Para investigar o valor da qualificação, foram entrevistadas mais de 13 mil pessoas.

Se para coordenadores a diferença salarial entre quem fala bem inglês e quem só tem conhecimento básico é a maior registrada, para o nível de gerência, diretoria e presidência também é grande: segundo a Catho, falar inglês equivale a ganhar salário 56% maior.

Confira na tabela o percentual de aumento para os diferentes níveis:

Nível hierárquico % de ganho salarial com inglês fluente Gerente/diretor/presidente 56% Supervisor/coordenador/líder/encarregado 61% Profissional especialista/graduado 32% Analista 20% Profissional especialista técnico 27% Assistente/auxiliar 38% Operacional 26% Trainee/estagiário/aprendiz 40%

Mas o que significam esses percentuais?

A pesquisa da Catho não mede apenas o percentual de aumento mas também registra as médias salariais para profissionais com nenhum conhecimento de inglês, com inglês básico, domínio intermediário e também avançado/fluente. Confira os valores em reais:

Cargo Média salarial para inglês avançado Média salarial para inglês intermediário Média salarial para inglês básico Média salarial para quem não tem nenhum conhecimento Gerente/Diretor/Presidente 15.042,41 11.466,70 9.397,94 7.265,31 Supervisor/coordenador/líder/encarregado 7.377,52 6.182,04 4.541,06 3.724,46 Profissional especialista graduado 6.541,77 5.576,50 4.694,89 4.191,30 Analista 4.301,67 3.944,09 3.518,26 3.145,56 Profissional especialista técnico 3.699,43 3.222,99 3.008,58 2.669,77 Assistente/Auxiliar 2.198,40 1.824,93 1.636,74 1.500,07 Operacional 2.120,35 1.668,71 1.721,19 1.663,58

Menos da metade dos líderes fala inglês fluentemente

Pouco mais de 40% dos profissionais em nível de gerência, diretoria e presidência têm domínio avançado ou fluente de inglês, segundo a Catho. Percentual parecido de fluentes têm os profissionais do grupo dos graduados/ especialistas.

Um dos motivos que explicam o fato de que o impacto do inglês no salário dos coordenadores é maior é justamente a pouca oferta desta qualificação nos currículos desses profissionais. Conforme a tabela, apenas 24% dos entrevistados deste grupo falam fluentemente inglês: