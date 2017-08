Estudantes são selecionadas para programa As Líderes do Amanhã

Nesta semana foi dado início à série de encontros entre executivas e universitárias de alto potencial no programa de mentoria As Líderes do Amanhã. Criado pela EXEC, consultoria de recrutamento e desenvolvimento de altos executivos do Brasil, o programa é uma parceira com a EXAME e a Matchbox Brasil.

As dez universitárias selecionadas concorreram com mais de mil inscritas pelo portal da revista Exame. A seleção ocorreu em três etapas: inscrição online, dinâmica de grupo e entrevista com 20 delas. O processo contou com candidatas de 24 estados brasileiros e estudantes entre o penúltimo e último ano de cursos de graduação como engenharia, administração, comunicação e outros.

Entre elas o objetivo é um só: se conectar com líderes que representam as mulheres que avançaram na hierarquia de empresas brasileiras, como Cristina Palmaka, presidente da empresa de tecnologia SAP, Marilia Rocca, presidente da Ticket, e Tania Consentino, da Schneider Electric.

“Quero absorver conhecimento para enfrentar os desafios da minha trajetória profissional e construir uma relação de parceria com minha mentora”, diz Carolina Vaz Moreira, estudante de psicologia pela PUC Rio, que será mentorada por Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza.

Cada mentora fará três encontros mensais, um por mês até dezembro deste ano. “As mulheres chegam em número semelhante aos homens até a primeira gerência, mas muito poucas avançam para posições mais seniores. Por essa razão criamos o programa As Líderes do Amanhã, como uma forma de levantar e debater o tema e de inspirar a nova geração através do exemplo de mulheres incríveis que chegaram lá”, diz André Freire, sócio-diretor da consultoria EXEC e idealizador do programa.