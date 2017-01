Estes serão os salários dos advogados brasileiros em 2017

São Paulo — Advogados que curam as “dores de cabeça” provocadas pela crise econômica serão os mais procurados —e bem pagos — pelos empregadores em 2017.

A previsão é de um estudo da consultoria de recrutamento Robert Half, que traz projeções sobre a remuneração de 9 áreas jurídicas em escritórios de advocacia, bancos e empresas.

Com a onda de demissões causada pela crise no país, o direito trabalhista será a especialidade com maior aumento salarial no ano que acabou de começar, com valorização de até 11,5% para profissionais de contencioso e 13% para consultivo. A remuneração para a área varia de 3 mil a 17 mil reais, dependendo do cargo e do porte da empresa.

Os mais bem pagos, segundo o relatório, serão os diretores jurídicos dos bancos, que ganharão de 20 mil a 40 mil reais por mês. Os valores estão um pouco abaixo da faixa salarial para a posição em 2016, que ia de 21 mil a 41 mil reais mensais. É o único cargo jurídico da lista cuja remuneração encolherá em 2017.

Em termos de empregabilidade, o mercado de trabalho também dará boas chances para profissionais com experiência em recuperação judicial e reestruturação de dívidas, além de especialistas em direito tributário e compliance.

Confira a seguir as médias salariais projetadas para 2017 de 9 áreas jurídicas: