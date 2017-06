Estes são os salários que o Google paga a funcionários no Brasil

São Paulo – “Ótima”, “uma experiência incrível e bem-humorada a cada dia”, “ melhor empresa de tecnologia de todas”.

Quem acessa a seção do site Love Mondays em que funcionários e ex-funcionários avaliam o Google Brasil vai encontrar, em sua grande maioria, pessoas que têm ou tiveram uma boa experiência nesse ambiente de trabalho.

O índice de satisfação geral dos funcionários reflete as boas impressões publicadas pelos usuários no site: de zero a cinco, a empresa tem nota de 4,65. Entre os usuários que avaliaram a empresa, 94% disseram que recomendariam o trabalho no Google para um amigo.

Na subdivisão de aspectos, a cultura do Google é a que tem a melhor avaliação: 4,53 de índice de satisfação. Mas nenhum dos aspectos recebe nota inferior a quatro:

Aspectos Nota de 0 a 5 Satisfação geral dos funcionários 4,65 Remuneração e benefícios 4,06 Oportunidade de carreira 4,29 Cultura da empresa 4,53 Qualidade de vida 4,24

Confira os salários informados espontaneamente pelos funcionários e ex-funcionários da empresa, que sempre figura na lista das mais desejadas por jovens profissionais: