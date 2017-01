Estes cursos online grátis da FGV já receberam 500 mil inscrições

São Paulo – Dois cursos grátis e online na área de sustentabilidade, elaborados pela FGV em parceria com o Walmart têm atraído milhares de interessados.

Em cinco anos, mais de 500 mil pessoas já demonstraram interesse nos cursos do programa, que são três e têm inscrições permanentemente abertas.

Ao todo, a FGV Online informa que já emitiu 300 mil declarações de conclusão, para os inscritos que acertaram 70% do teste final do curso. Confira mais detalhes sobre os cursos:

Sustentabilidade Aplicada aos Negócios: orientações para o gestor de Sustentabilidade nos Negócios

Mudanças na estratégia e nas operações podem garantir mais sustentabilidade aos negócios e, por consequência, trazer importantes diferenciais competitivos. É justamente esse entendimento que o curso pretende estimular, sobretudo, em pequenos e microempresários, além de gestores da área. A carga horária é 10 horas.

Inscrições: no site da FGV Online

Sustentabilidade no dia a dia: orientações para o Cidadão

Voltado a estudiosos e interessados no tema, apresenta fatos e conceitos sobre sustentabilidade com o objetivo de provocar a reflexão sobre hábitos e atitudes. Os participantes vão se entender o ciclo de vida dos produtos e ter noções de como consumir com mais responsabilidade, levando em conta as consequências de suas escolhas. A carga horária é de 12 horas.

Inscrições: no site da FGV Online

Sustentabilidade, um Valor para a Nova Geração: Orientações para o Professor de Ensino Fundamental

Qual o papel que o professor pode desempenhar e fomentar novas práticas aos alunos dentro e fora da escola? O curso tem o objetivo de ser uma ferramenta para estimular essa reflexão e munir professores de ideias, análises, vídeos de outros materiais. A carga horária é de 15 horas.

Inscrições: no site da FGV Online