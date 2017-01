Estes concursos públicos deverão ser os mais cobiçados em 2017

São Paulo – Se 2016 foi desmotivador para os concurseiros. A crise e a suspensão de concursos federais fizeram o número de oportunidades minguar na carreira pública.

“Foi um ano bem ruim para quem tem o objetivo de ser servidor público, mas acredito que 2017 vai ser melhor porque a administração precisa de profissionais ”, diz Mariana Cassel, sócia fundadora e coach da VP Concursos.

Uma possível reforma da previdência para os servidores públicos também pode resultar em uma corrida para aposentadoria, de acordo com Mariana. “ Vimos acontecer em 1998 e 2003”, diz.

Tendo em vista a necessidade da administração por servidores, alguns esperados concursos públicos devem, sim, acontecer neste ano. Mas não dá para cravar datas para a publicação dos editais..

“Uma sugestão mais segura que ir na onda de “achismos” coletivos seria acompanhar o Projeto de Lei Orçamentária, o site do ministério do planejamento”, indica o ex-auditor do TCU, Victor Ribeiro, especialista em aprendizagem acelerada e criador do Programa Estratégias de Aprovação.

É fato que o Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2017 (PLOA) traz uma boa quantidade de concursos federais e estaduais. “Mas a maioria das vagas para concursos está nos municípios e estados”, diz ele.

A seguir confira quais os concursos com mais chance de sair que devem estar entre os mais cobiçados e disputados neste ano, segundo os dois especialistas consultados.

Receita Federal

É um edital que pode sair no primeiro semestre tanto segundo a previsão. “O último concurso para auditor e analista já tem quatro anos”, diz Mariana da VP Concursos.

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN)

Em maio ano passado, a Abin solicitou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) autorização para fazer concurso para 650 vagas. “A agência está solicitando há quase quatro anos esse concurso”, diz Mariana.

O último concurso para oficial técnico de inteligência e para agente técnico de inteligência foi em 2010 e tinha 80 vagas: 50 para oficial e 30 para agente. Segundo a Abin, mais de 49,2 mil candidatos participaram do processo.

Tribunal Regional do Trabalho (TRT)

Diversos tribunais regionais do trabalho deverão abrir vagas imediatas de analista e técnico. Podem ocorrer já neste ano concursos nos tribunais dos estados de: Tocantins, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.

Auditor-fiscal do trabalho

A defasagem de auditores- fiscais do trabalho é grande no Ministério do Trabalho e da Previdência Social (MTPS). São mais 1,1 mil postos vagos e, por isso, a expectativa é que um novo concurso seja autorizado neste ano.

Câmara dos Deputados

É o concurso que tem mais chance de sair logo segundo os dois especialistas consultados. Mariana, da VP Concursos diz que há a possibilidade até de o edital sair neste mês. A previsão é de 400 vagas para ensino técnico e superior. “É um bom concurso e, apesar de a lotação ser em Brasília, concurseiros de todo Brasil se mobilizam”, diz ela.

Câmara Legislativa do Distrito Federal

O edital para o concurso deve sair fevereiro e maio de 2017 e com oportunidades para todos os cargos, segundo afirmou o presidente da Casa Joe Valle (PDT), no fim do ano passado. De acordo com ele, serão mais de 100 vagas.

“Esse é outro concurso que já está quase certo”, diz Mariana. As vagas estão na justificativa para autorização e os recursos para preenchimento já estão no orçamento aprovado para este ano.

Tribunal Regional Federal

Podem ocorrer concursos para técnicos e analistas nos tribunais da 1ª Região (Distrito Federal e os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins), da 2º Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo), da 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul) e da 4º Região (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul).

Delegado da PF

A Polícia Federal tem trabalhado com um efetivo de delegados 30% menor, com quase 500 vagas ociosas. O pedido de concurso da PF é para 558 vagas e, além e delegado, também inclui oportunidades para perito. Vale destacar que no fim do ano passado os salários foram reajustados por lei e subiram para 22.102,37 reais.

Juiz do Trabalho Nacional

Em 2017, deve ocorrer o primeiro concurso para juiz do trabalho nacionalizado e não mais pelo Tribunal Regional do Trabalho. A resolução administrativa foi publicada em maio do ano passado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF)

O concurso deve selecionar auditores de controle externo, função de nível superior sem exigência de área de formação específica. O salário inicial para a função é de mais de 15 mil reais. O último concurso, com edital lançado em 2013, teve 19 vagas e 155 candidatos disputando cada uma delas.

Senado Federal

“Seria um pouco temário prever concurso no Senado para o primeiro semestre. Se tiver lançamento de edital neste ano, será só no segundo semestre”, diz Mariana. Mas a necessidade de novos profissionais é grande: são 1.118 cargos vagos. Além disso, estão definidos os requisitos para os servidores que integrarão a comissão organizadora, fato que indica que o órgão está preparando o processo seletivo.