Estes 12 candidatos perderam a linha na entrevista de emprego

São Paulo -– A pesquisa anual do site Career Builder traz as piores bizarrices que gerentes de recursos humanos e recrutadores já presenciaram durante entrevistas de emprego nos Estados Unidos.

Pouco mais da metade dos 2,6 mil entrevistadores que participaram da pesquisa disseram que a decisão sobre contratar ou não um candidato é tomada em cinco minutos.

Por conta disso, profissionais sabem que precisam causar uma boa impressão o mais rápido possível.De acordo com Rosemary Haefner, chefe de recursos humanos do CareerBuilder, a melhor forma de minimizar a ansiedade pré-entrevista é se preparar para ela.

Isso significa ler sobre a empresa e sobre o que esperar do profissional que será contratado para o time. Mas, parece que nenhum desses candidatos seguiu as dicas da especialista. Pelo contrário, em vez de encantar os recrutadores, eles espantaram todas as chances de aprovação no processo seletivo.

As respostas foram colhidas entre novembro de dezembro do ano passado. Confira o festival de bizarrices: