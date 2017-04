Este conceito de liderança é a ideia mais simples do mundo

A ideia mais simples do mundo. É assim que Simon Sinek, autor do bestseller Por que? Como Grandes Líderes Inspiram Ação, resume o círculo dourado, ou golden circle – seu conceito de liderança que explica como grandes líderes e organizações obtêm influência.

Com a proposta de aliar ação é propósito, esta é também uma das ferramentas abordadas no Laboratório, curso de formação de lideranças do Na Prática.

Sinek afirma que o padrão seguido por grandes líderes da história (sejam eles indivíduos icônicos ou mesmo a companhia mais valiosa do mundo) é inspirar as pessoas a tomarem uma ação. Para ele, no entanto, isso só acontece quando as pessoas não compram o que você faz, mas sim sua motivação para fazê-lo.

Um propósito

A Apple, atualmente a empresa mais valiosa do mundo, é um exemplo. Sinek explica que a empresa apresenta sua crença em desafiar o status quo através da criação de produtos bem projetados, fáceis de usar e com uma interface amigável.

Ou seja, não se trata de meramente fabricar computadores, mas de uma causa: think different (pense diferente). E toda a comunicação da marca é focada nessa causa, e não em simplesmente fazer ótimos computadores. “O objetivo não é fazer negócios com todo mundo que precisa do que você tem, mas fazer negócios com pessoas que acreditam no que você acredita”, conta em sua Ted Talk.

Martin Luther King Jr, o líder do movimento pelos direitos civis no Estados Unidos durante os anos 1950, também é um exemplo do poder do “por que”. Segundo Sinek, o discurso que usava para abordar o problema do racismo não era focado no ele achava que precisava mudar na América, mas sim no que ele acreditava. “E, a propósito, ele fez o discurso ‘Eu tenho um sonho‘, e não ‘Eu tenho um plano’“, conclui.

Não que o plano seja menos importante, mas é o sonho que vai engajar outras pessoas no seu projeto ou mesmo no seu produto. E o Golden Circle é uma ferramenta que pode te ajudar a entender esse propósito.

Golden circle

No papel, a ferramenta toma a forma de três círculos, um dentro do outro. O círculo maior significa o que você faz (quais são seus produtos e serviços ou sua função individual). O círculo do meio é como você faz tal coisa (sua proposta de valor ou seu diferencial, por exemplo).

Por último, e mais importante, o círculo central é o por que você faz aquilo. “E não é ‘ter lucro’, porque isso é um resultado”, explica Sinek. “Quero dizer: qual é seu propósito? Qual é a causa? Qual é a sua crença? Por que sua organização existe? Por que você sai da cama de manhã? E por que alguém deveria se importar?”

Esse deve ser o passo inicial. Segundo o modelo, para conseguir sua influência e conquistar outros, líderes e organizações inspiradores devem inverter a lógica comum de comunicação (eu faço tal coisa de tal jeito por tal motivo) e se comunicam de dentro para fora (eu acredito nisso e, por esse motivo, trabalho de tal maneira para criar tal coisa).

Essa estratégia também se estende à forma como você lida com o seu emprego ou as organizações com que se envolve. Quando você trabalha em um lugar em que acredita, não trabalha só pelo salário, mas baseado em um alinhamento de valores. A diferença aparece na performance e no comprometimento cotidianos.

“Sejam eles indivíduos ou organizações, seguimos aqueles que lideram porque queremos segui-los”, conclui Sinek. “E esses que começam com o ‘por que’ possuem a habilidade de inspirar aqueles a sua volta ou encontrar aqueles que os inspiram.”

*Este artigo foi originalmente publicado pelo Na Prática, portal da Fundação Estudar