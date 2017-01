Esta é a única meta de ano novo que vale a pena para a carreira

São Paulo — Por mais difícil que 2016 tenha sido, a chegada do Ano Novo traz uma sensação de alívio e esperança. Não à toa, muita gente faz resoluções para ter uma vida pessoal e profissional mais feliz nos próximos 365 dias.

O problema é que essas promessas costumam ser pouco realistas: passada a euforia do réveillon, é provável que se revelem impossíveis. Por isso, é melhor investir no planejamento estratégico da sua carreira — com um cronograma para o ano inteiro e revisões trimestrais dos seus objetivos.

Se, mesmo assim, você gosta das tradicionais resoluções e deseja ter alguma meta específica para 2017, aí vai uma sugestão: acorde mais cedo. Não precisa madrugar. Levantar até 15 minutos antes do horário habitual pode tornar a sua rotina surpreendentemente mais leve e produtiva.

Quem garante é o escritor norte-americano Leo Babauta, fundador do blog “Zen Habits” e especialista em motivação e bem-estar. Ele desperta todos os dias às 4h30 da manhã, e é um árduo defensor dos benefícios de abrir os olhos antes de o sol nascer.

Não é preciso acordar tão cedo quanto ele: na verdade, se você gosta de dormir e levantar tarde e se sente bem dessa maneira, não há razão para mudar nada. Mas, se 2016 foi um ano exaustivo e caótico para você, uma possível solução está escondida nos ponteiros do seu despertador.

“Eu costumava pular da cama, atrasado como sempre, correr para preparar os meus filhos para a escola e sempre chegava atrasado e mal-humorado ao trabalho”, conta ele no blog. “Não era uma boa forma de iniciar o dia”.

Desde que começou a acordar cedo, Babauta tem manhãs mais tranquilas, consegue deixar várias tarefas prontas antes das 8 da manhã e chega com pontualidade aos seus compromissos. Isso para não falar no impacto positivo para seu humor e sua saúde.

Ter tempo para o café da manhã é um dos principais benefícios de adiantar o despertador. “Sem essa refeição, que é a mais importante do dia, você ficará com tanta fome no almoço que vai comer qualquer porcaria”, diz ele. “Além disso, tomar o café lendo um livro no silêncio da manhã é muito mais prazeroso do que engolir qualquer coisa no caminho para o trabalho ou na sua mesa”.

Começar uma jornada de forma relaxada e prazerosa tem efeitos surpreendentes para a sua motivação no trabalho. Aproveitar alguns momentos de silêncio profundo e até assistir ao nascer do sol são experiências que trazem muita disposição para as atividades do dia, afirma Babauta.

Outras vantagens incluem a possibilidade de fazer exercícios físicos antes do expediente, organizar a sua agenda, fazer planos para a semana e até evitar o horário do rush.

Quer experimentar essa mudança em 2017? O blogueiro dá dicas para quem deseja seguir seus passos. Confira a seguir 4 delas:

1. Vá aos poucos

Se você costuma acordar às 8h, dificilmente vai gostar da experiência de subitamente programar o seu despertador para as 5h. A dica é não fazer nenhuma mudança drástica: acorde de 15 a 30 minutos antes do normal, e experimente a novidade por alguns dias. Quando já estiver habituado, adiante mais 15 minutos. Repita essa operação gradualmente, até chegar ao horário desejado.

2. Durma proporcionalmente mais cedo

Acordar mais cedo não significa dormir menos. Uma noite de sono de 7 a 8 horas, pelo menos, é essencial para ter um dia produtivo e uma vida saudável. Se você está acostumado a ver TV ou navegar na internet até tarde da noite, será preciso rever esse hábito, diz Babauta. O ideal é substituir as telas luminosas por um livro e se deitar cada vez mais cedo, até o seu corpo se habituar aos novos horários.

3. Deixe o despertador longe da cama

Apertar o botão “soneca” é uma das maiores tentações de quem acorda cedo, mas é preciso resistir. Segundo pesquisadores, ganhar apenas alguns minutos de sono pode confundir o cérebro e atrapalhar a regulação de hormônios importantes para o organismo. A localização do despertador é estratégica para evitar o problema. “Se o ele estiver do seu lado, você vai desligá-lo ou apertar o botão ‘soneca’”, explica o blogueiro. “Se estiver longe da cama, você terá que levantar para desligá-lo, ou seja, vai necessariamente acordar”.

4. Descubra prazer na mudança

Por que acordar cedo precisa ser sinônimo de desconforto? Para Babauta, o segredo para implementar essa mudança de forma sustentável é torná-la gratificante. Faça alguma coisa agradável no início da manhã, como se sentar na varanda para tomar o seu chá favorito ou ler as últimas atualizações de um blog engraçado. Ao criar um ritual matutino prazeroso, você associará o hábito de se levantar cedo a momentos felizes, e terá mais chances de se manter fiel a ele.