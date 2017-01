Escritório de advocacia cria uma escola para preparar estagiários

São Paulo – O Silveiro Advogados vai capacitar seus estagiários e prepará-los para serem os futuros sócios do escritório, que tem 60 anos de atuação, sede em Porto Alegre (RS) e filial em São Paulo (SP).

“Teremos a partir de 2017 um acompanhamento constante, além de palestras, cursos e avaliações periódicas que serão fundamentais no desenvolvimento das potencialidades de cada estagiário”, diz, em nota, Vitor de Paula Ramos, sócio coordenador no primeiro ano da Escola de Advocacia João Carlos Silveiro, ao lado do diretor-geral Ricardo Moraes.

O objetivo é que os estagiários conheçam mais sobre a filosofia do sócio-fundador do escritório, João Carlos Silveiro, de advogar buscando a raiz da causa dos problemas e dar soluções rápidas, perenes e financeiramente viáveis aos clientes.

Com 230 empresas no seu portfólio de clientes, o escritório quase dobrou de tamanho no que diz respeito ao número de profissionais em cinco anos e prevê aumento de suas o perações tanto no RS como em SP. Interessados em se candidatar para vaga de estágio no escritório podem enviar currículo para o email: curriculos@silveiro.com.br