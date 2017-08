Empresa de Londres oferece folga por “ressaca”

Uma empresa londrina do setor musical oferece aos seus funcionários dias de descanso por “ressaca” para ajudá-los a aproveitar a vida noturna e se recuperar com calma no dia seguinte da festa.

“Nossos empregados não precisarão fingir que pegaram um vírus ou aparentar que estão doentes, e poderão simplesmente dizer ao seu chefe o que têm realmente”, afirma a Dice, empresa especializada na venda de entradas para shows musicais por smartphone, com sede no bairro de Shoreditch.

Após uma noite de bebedeira, o funcionário só precisa enviar para o chefe um emoji de cerveja ou de símbolos que remetam à doença ou música, para fazê-lo compreender que não pode contar com ele nesse dia.

É permitido folgar até quatro dias por ano por este motivo.

A empresa também quer incitar seus empregados a se beneficiarem plenamente da vida musical londrina para que ampliem seu conhecimento do ofício.

E o simples fato de ter ido dormir muito tarde após um longo show, alcoolizado ou não, é suficiente para obter a benevolência da chefia.

“Toda a nossa equipe leva a música no sangue, e alguns dos seus principais contratos musicais são assinados após um show. Confiamos neles e queremos que todo mundo possa dizer francamente que desfrutou um concerto noturno. Não é necessário fingir uma doença”, indicou Phil Hutcheon, fundador e diretor da Dice, em um comunicado divulgado nesta quinta-feira.