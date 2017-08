Ela venceu 122 mil candidatos e conquistou o emprego dos sonhos

São Paulo – A jovem paranaense Débora Mara Bucco, de 28 anos, conseguiu se destacar entre os mais de 122 mil inscritos e foi a contratada na seleção do Emprego dos Sonhos, do SerasaConsumidor.

Por uma remuneração total de 100 mil reais, ela vai viajar por 40 cidades do Brasil e terá a missão de coletar e divulgar histórias da vida financeira e hábitos de investimentos dos brasileiros.

“É um sonho. É como se algo tivesse me jogado para cá. É tudo muito novo, dá um frio na barriga pelo desafio, medo e uma adrenalina”, disse ao saber que tinha conquistado a vaga. Moradora da cidade de São José dos Pinhais (PR), ela já fez mochilão e trabalhou em navios de cruzeiros e por isso disse que o fato de “já ter o pé na estrada” vai ajudar na sua nova missão profissional. A viagem começa no dia 4 de setembro e termina 31 de agosto de 2018.

Na seleção, os candidatos precisaram fazer vídeos sobre educação financeira que ficaram abertos para votação do público em geral. Foram mais de 600 vídeos, que juntos receberam 96 mil votos, as gravações representam quase 8 horas de dicas e histórias sobre o tema.

Os inscritos que produziram os 10 vídeos mais votados foram para final, juntamente com outros cinco selecionados pela equipe do SerasaConsumidor. Todos foram entrevistados por videoconferência e a final com as três candidatas mais bem avaliadas foi hoje.

Para Débora, a etapa de hoje foi a mais difícil. “Antes era um processo virtual, vídeo, cadastros, telefone. Esta etapa pessoalmente fez cair a minha ficha. Parecia distante, mais de 122 mil pessoas. Agora é estou aqui, é realidade”, diz.

A recém contratada já faz planos para o dinheiro que vai ganhar com o trabalho. “Pretendo usar uma parte para gastos pessoais e a outra parte guardar para investir e quando render comprar meu sítio. Como estudei alguns anos de engenharia agronômica gostaria de plantar e pensar nisso para o futuro, para a vida”, disse.