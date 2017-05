É possível estudar em Harvard por apenas 200 dólares

Harvard está entre as universidades mais seletivas do mundo – a cada ano, menos de 6% dos candidatos recebe aprovação para fazer sua graduação lá. A escola de negócios de Harvard, Harvard Business School, tem uma taxa um pouco maior: 12%. Mas os altos custos do MBA na instituição também são restritivos, ultrapassando os 100 mil dólares anuais. Mas, graças ao HBS Peek Weekend, uma iniciativa da HBS, é possível estudar lá por um fim de semana sem pagar (quase) nada. As inscrições vão até 1º de maio.

Na sua terceira edição, o HBS Peek Weekend é um momento em que estudantes de graduação do mundo todo podem participar de uma imersão em como é a experiência do MBA em Harvard. Neste ano, o fim de semana será de 9 a 11 de junho. As inscrições são feitas online e não há taxa de candidatura.

O programa visa ajudar participantes a entender os desafios que lideranças enfrentam, as muitas dimensões do mundo dos negócios e o impacto que eles podem ter na sua comunidade e no mundo através de liderança organizacional.

Em 2017, serão três turmas, sendo que há currículos específicos para cada uma delas e palestras conjuntas para todos os participantes. Durante os três dias, todos os participantes vão morar no campus e participar de “case studies” – famosa metodologia utilizada pela HBS em suas aulas de MBA.

Para se candidatar para o HBS Peek Weekend em 2017, estudantes devem estar matriculados em um curso de graduação, com conclusão prevista para 2017, 2018 ou 2019, e atender a um dos seguintes critérios:

Estar matriculado em algum curso da área de estudo STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia ou Matemática)

Vir de família que possua algum negócio familiar

Estar matriculado em alguma faculdade exclusiva para mulheres

O custo de participação é de 200 dólares por estudante – o que inclui materiais, acomodação e alimentação. Ainda há a possibilidade de conseguir bolsas, caso o estudante comprove necessidade financeira. Despesas com visto e passagens aéreas são de responsabilidade do estudante.

Tire suas dúvidas sobre o HBS Peek Weekend e faça sua inscrição!