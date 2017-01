Duas bolsas de estudo só para mulheres têm inscrições abertas

São Paulo – O Santander Universidades em parceria com a University of California – Los Angeles (UCLA) tem duas boas oportunidades para mulheres interessadas em aprimorar habilidades de liderança. Estão abertas as inscrições até o dia 15 de março para bolsas de estudo em dois programas de capacitação de curta duração na UCLA: o W30 e o W50.

As oportunidades são para quem é fluente em inglês, já que o curso é integralmente ministrado no idioma e as bolsas cobrem materiais do curso e hospedagem. Apenas o deslocamento é por conta das aprovadas.

Marcado para o período entre 19 e 22 de junho, o W30 está na quinta edição e é voltado para mulheres em posições de gestão e administração de instituições acadêmicas. Terá discussões sobre liderança, inteligência organizacional e pensamento focado no futuro e a seleção será feita por meio da rede de colaboração do Santander Universidades, com 1.198 instituições conveniadas em todo mundo. As inscrições são feitas pelo site da UCLA.

O programa W50, na sexta edição, será realizado de 18 a 23 de junho e é para empreendedoras entre 35 e 40 anos. O curso tem como temas centrais liderança estratégica, governança corporativa e sucessão. Desde sua criação, 150 mulheres já fizeram o curso, entre elas 14 brasileiras. As inscrições também são feitas pelo site da UCLA.