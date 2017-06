Disputa por emprego na CargoX chega 600 candidatos por vaga

São Paulo – Mais de 600 candidatos disputando cada vaga. Segundo a CargoX, essa é a concorrência média para as oportunidades profissionais publicadas em sua página no LinkedIn.

A rede social profissional é a principal ferramenta de recrutamento da transportadora lançada em março e chamada de Uber dos caminhões, por conta do modelo tecnológico semelhante. A plataforma responde por 75% das contratações, segundo a CargoX.

A alta disputa, semelhante à concorrência verificada em programas de trainee, foi identificada por meio do monitoramento feito durante um ano (junho de 2016 e junho de 2017) no perfil da CargoX no LinkedIn.

Nesse período, foram divulgadas 58 vagas e recebidas 35 mil candidaturas. Segundo a pesquisa, a empresa tem vagas mais disputadas do que startups como: 99, Nubank, Movile, Viva Real e Uber.

De acordo com o diretor da RH da empresa. Daniel Maffei, a maior parte das candidaturas mira oportunidades nas áreas de tecnologia e transportes, mas vagas nos departamentos financeiro, de marketing e de atendimento também fazem bastante sucesso. Confira os profissionais que estão sendo procurados agora pela empresa, em seu perfil no LinkedIn.