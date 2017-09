Diretora da Notre Dame fala sobre admissão e bolsas hoje

A Fundação Estudar, em parceria com o escritório de admissions da University of Notre Dame, realizará no dia 05 de setembro, na cidade de São Paulo (SP), o evento Discover Notre Dame, que terá a presença de Julie Moloney, diretora de admissões, diretor de admissões da Universidade, e ex e atuais alunos da instituição. A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas. Faça sua inscrição aqui!

O evento é voltado a alunos de graduação. Os participantes vão conhecer a cultura e os valores de Notre Dame, que está entre as principais universidades dos EUA, e poderão tirar dúvidas sobre o seu sistema de ensino, cursos de graduação oferecidos, processo de admissão e bolsas de estudo.

A apresentação de Julie Moloney será em inglês e não haverá tradução simultânea.

Anote na Agenda:

Sessão informativa com a University of Notre Dame

Data e horário: 5 de setembro (terça-feira), às 19h30

Local: Auditório do BTG Pactual (Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 – Itaim Bibi, São Paulo).

Inscrições: gratuitas, por meio do link

*Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar