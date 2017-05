De estagiário a gerente, veja 15 salários pagos na Accenture

São Paulo — Salários costumam ser um assunto espinhoso no mundo do recrutamento. De um lado, os candidatos têm medo de tocar no assunto nas entrevistas de emprego; de outro, as empresas evitam divulgar abertamente os valores pagos aos seus funcionários, o que gera dúvidas e muita especulação.

Para saciar (um pouco) a curiosidade dos profissionais sobre o assunto, a Love Mondays, site que reúne comentários de brasileiros sobre seus empregadores, mostra a remuneração praticada em milhares de companhias no país.

No setor de tecnologia e telecomunicações, a Accenture é uma das empresas com mais salários informados por usuários da Love Mondays. Há um total de 2.181 valores disponíveis na plataforma, referentes a cargos diversos como estagiário, analista, consultor e gerente.

Numa escala de 1 a 5, a nota média da consultoria no quesito “remuneração e benefícios” é 2,97. Já a pontuação média para a “satisfação geral” é de 3,4. Cerca de 80% dos funcionários e ex-funcionários recomendariam a empresa para amigos.

Confira abaixo a contrapartida financeira para 15 cargos na Accenture. Não são valores oficiais, mas sim médias calculadas a partir das informações publicadas anonimamente por usuários da Love Mondays: