Cursos de pós-graduação impulsionam mudança de carreira

Cada vez mais profissionais planejam mudanças de carreira nos próximos meses. Segundo estudo realizado em 2016 pela Dale Carnegie Training, empresa especializada em desenvolvimento profissional, 45% dos entrevistados têm planos de mudar de emprego ao longo de 2017, enquanto apenas 22% apontam a intenção de permanecer no trabalho atual por mais de cinco anos.

“O entendimento de sucesso era uma projeção vertical – posso trocar de empresa ou função, mas sempre para cima”, aponta Aloisio Bueno, professor de comportamento organizacional do Insper.

Hoje, novos formatos, como a organização do trabalho por projetos, por exemplo, têm alterado a percepção do que são trajetórias bem-sucedidas. “A carreira melhora à medida que se ganha mais poder de decisão”, diz Bueno. “Isso não implica que se ganhe em cargos, mas, sim, em responsabilidade.”

A mobilidade profissional requer investimento e dedicação. “O mercado de trabalho exige fluência em ao menos uma língua estrangeira, especializações e certificados específicos”, diz a professora Regina Madalozzo, coordenadora do mestrado em economia do Insper, instituição que foca o desenvolvimento de líderes e profissionais inovadores com cursos de pós-graduação nas áreas de administração, finanças, direito, marketing e gestão de saúde.

“É possível conquistar informalmente esse aprendizado, mas existem escolas renomadas com professores altamente treinados para ajudar a superar qualquer tipo de dificuldade de aprendizado”, aponta a professora.

Nos últimos anos, a busca por cursos de pós-graduação cresceu no país. Segundo dados do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), o número de mestres cresceu 379% entre 1996 e 2014. Já a quantidade de doutores saltou 486%.

Os números refletem o resultado de uma segunda pesquisa, realizada nos Estados Unidos pelo Pew Research Center. O estudo aponta que a maioria dos profissionais empregados acredita que treinamento e desenvolvimento de novas habilidades são essenciais para se manter atualizado diante das mudanças no mercado de trabalho.

Para Aloisio Bueno, os benefícios de uma pós-graduação vão além do conhecimento teórico. “Uma empresa tem que continuamente criar alternativas de mercado. Para isso, as pessoas que estão dentro dessa empresa precisam se capacitar”, afirma o professor. “Dada a altíssima quantidade de novas informações, é preciso se atualizar do ponto de vista de métodos, teorias e interações com as pessoas. Só o contexto organizacional é insuficiente para se desenvolver”, completa.