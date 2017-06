Cultura do “like” atrapalha sucesso do jovem, diz CEO da Apple

São Paulo – Em seu discurso para formandos do MIT (Massachussets Institute of Technology) nesta sexta-feira (9), o CEO da Apple, Tim Cook, disse que o jovem não deve medir seu sucesso com base em sua popularidade nas redes sociais.

“Não meça seu impacto para a humanidade em ‘likes’, mas sim nas vidas que você é capaz de tocar”, disse o executivo à plateia.

Segundo Cook, sua carreira só deslanchou de fato quando ele parou de se preocupar com a imagem que projetava nos outros, e passou a se concentrar no significado moral das suas decisões. “Descobri que minha vida melhorou quando parei de me importar com o que as pessoas pensavam de mim”, explicou aos formandos do MIT.

O executivo disse que, quando era mais jovem, teve dificuldades para encontrar seu propósito de vida. “Levei 15 anos para descobrir a resposta”, contou à plateia.

O significado que Cook tanto procurava apareceu quando ele chegou à Apple, há 20 anos, e conheceu Steve Jobs. “Até aquele momento, eu nunca tinha conhecido um líder com tanta paixão ou encontrado uma empresa com um propósito tão claro e instigante: servir à humanidade”, disse.

O CEO da fabricante de iPhones, iPads e MacBooks reconheceu a importância da tecnologia, mas pediu aos graduandos que não deixassem de ser humanos por causa dela. “Às vezes a mesma tecnologia que deveria nos conectar acaba por nos separar”, resumiu Cook.

Isso porque o verdadeiro propósito da carreira do jovem precisa ser maior do que ele mesmo. Segundo ele, seu objetivo deve ser melhorar a vida dos outros.

“Haverá momentos em que a sua vontade de servir à humanidade será testada (…) As pessoas vão tentar convencer que você deveria deixar a sua empatia de fora da sua carreira”, alertou ele. “Não aceite essa falsa premissa”.

Assista ao vídeo do discurso do líder da Apple no MIT abaixo: