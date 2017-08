Concursos para contratação para a Petrobras voltaram ao normal

Rio – Os concursos para a contratação de novos funcionários para a Petrobras voltaram à “dinâmica normal”, após a estatal promover seu Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV) ano passado, afirmou nesta segunda-feira, 21, o diretor de Assuntos Corporativos da estatal, Hugo Repsold.

“Passamos pelo PIDV, que fez um ajuste da força de trabalho, que a adequou aos desafios que a companhia tem”, afirmou Repsold, após dar palestra na abertura da O&G TechWeek, evento sobre tecnologia na indústria petrolífera promovida pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) no Rio. “Agora a empresa volta a sua dinâmica normal. Vamos fazer vários processos seletivos públicos. As pessoas vão voltar a se aposentar de forma regular”, completou Repsold.

Questionado se há no horizonte novas edições do PIDV, o executivo descartou a possibilidade. Segundo o diretor, com a adesão de cerca de 17 mil empregados ao PIDV, a Petrobras está hoje com 50 mil funcionários na holding. Considerando as subsidiárias, o total de empregados chega a 67 mil. Já o número de terceirizados oscila entre 110 mil e 115 mil funcionários.