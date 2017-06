Concurso dá intercâmbio grátis para NY, Roma e São Francisco

A EF Education First, por ocasião do lançamento do filme Sobre Viagens e Amores, lançou uma promoção que dará ao grande vencedor a chance de realizar um intercâmbio cultural, com todas as despesas pagas, para Nova York, Roma ou São Francisco. Para participar do Concurso da EF, basta preencher um formulário no site da promoção até o dia 10 de junho.

O prêmio inclui uma viagem de intercâmbio com duração de duas semanas para um dos destinos (à escolha do ganhador), incluindo acomodação, alimentação, passagens aéreas de ida e volta e traslado terrestre da residência do vencedor ao aeroporto internacional mais próximo – totalizando cerca de 11 mil reais. Fica a cargo do estudante apenas as despesas relativas a visto e passaporte, se necessário.

Quem pode participar do Concurso da EF?

Podem concorrer todos os residentes em território brasileiros e que tenham a partir de 13 anos – sendo que, para quem possui entre 13 e 18 anos é necessária a autorização expressa dos pais ou responsável.

Para participar, é preciso acessar o site da promoção, preencher o cadastro com os dados solicitados e responder de forma criativa à pergunta: “Por que um intercâmbio muda a vida?”. Mas atenção: só é possível enviar uma resposta por pessoa.

As respostas são avaliadas por um Comitê avaliador e a frase mais criativa escolhida como vencedora. O resultado será divulgado até dia 30 de setembro, e o ganhador poderá viajar em qualquer período do ano até setembro de 2018.

Confira aqui o regulamento completo e faça sua inscrição!

Sobre a EF

A EF é a maior empresa internacional de intercâmbio de idiomas. Com escolas em 46 destinos, visa combinar o aprendizado de um novo idioma com intercâmbio cultural. São, ao todo, 7 opções de idiomas em 16 países e programas de intercâmbio voltados para todas as idades.