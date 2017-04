Como se destacar e crescer profissionalmente

Conquistar um bom cargo, ter estabilidade e crescer na carreira é o desejo da maioria das pessoas que estão no mercado de trabalho. Mas, em um ambiente cada vez mais competitivo, como se destacar entre outros profissionais? Cumprir metas, ter bons resultados e se relacionar com todos os colegas não é sinônimo de um aumento salarial, por exemplo.

As empresas já compreenderam que o importante é ter pessoas competitivas em suas equipes. Por isso, preparar-se para o desenvolvimento e estudo contínuos é uma premissa essencial. Conhecer técnicas, teorias ou mesmo ter outras experiências pode abrir as portas para o sucesso. “As organizações podem colocar um imenso portfólio de oportunidades para que os funcionários possam se desenvolver. Contudo, é preciso sair do ponto de inércia. É preciso que nos dediquemos ao longo de toda a nossa vida”, afirma, no vídeo abaixo, Valdomiro Benjamim Junior, coordenador de curso de pós-graduação do Senac São Paulo.

Para ajudar profissionais que buscam o aprendizado contínuo, o Senac criou uma área que cria soluções educacionais sob medida. O objetivo é privilegiar o desenvolvimento de competências alinhadas aos objetivos estratégicos das organizações.

Há programas específicos para as áreas de marketing e vendas, gestão de pessoas e liderança, administração de negócios, hospitalidade, entre outras. Para cada projeto, são organizadas estruturas e equipes multidisciplinares que se dedicam ao atendimento das necessidades do cliente e à criação de valores para as empresas. Além de unidades em todo o estado de São Paulo, existe um centro dedicado ao desenvolvimento de projetos a distância.