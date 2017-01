Como decolar uma carreira internacional (há programa recrutando)

Sofia Esteves, fundadora e presidente do conselho do Grupo DMRH

Responda rápido: você já pensou em ter uma experiência profissional em outro país? Daqui posso imaginar que a sua resposta é sim, ou pelo menos da maioria que está lendo esse artigo agora. A possibilidade de fazer carreira internacional apareceu entre os motivos de escolha da Empresa dos Sonhos dos Jovens, na pesquisa Carreira dos Sonhos do Grupo DMRH, em 2016.

Para quem deseja fazer uma carreira internacional, apostar nos programas para jovens profissionais e jovens executivos pode ser uma grande porta de entrada para o alcance dessa meta. Embora ainda sejam pouco conhecidos, esses programas são realizados cada vez com mais frequência pelas empresas.

Os programas de jovens profissionais são voltados, principalmente, para o desenvolvimento de profissionais em início de carreiras em áreas técnicas, como engenharia e auditoria, por exemplo. Para essa modalidade, as empresas procuram pessoas com experiência de dois a quatro anos na área de atuação em que pretendem seguir carreira e a pós-graduação ou MBA não são pré-requisito. No período de um a dois anos, os profissionais selecionados são preparados do ponto de vista técnico e comportamental para se tornarem ainda mais especialistas e futuramente ocuparem cargos de liderança.

Já nos programas de jovens executivos as empresas procuram pessoas com experiência de dois a quatro anos no mercado de trabalho e alguma experiência com liderança de pessoas, mesmo que seja apenas de um estagiário. No período de seis meses a dois anos, eles são preparados para ocuparem cargos de liderança. Diferente do programa anterior, aqui a pós-graduação ou MBA costumam ser um pré-requisito, mesmo que estejam em curso ainda.

Para os profissionais, essa é uma excelente oportunidade de alavancar a carreira por meio de uma vivência internacional, enquanto que para as empresas essa é uma estratégia para ter lideranças preparadas no curto prazo (jovens executivos) e no médio prazo (jovens profissionais).

E se você tem interesse em participar de um desses programas, prepare-se porque estão abertas as inscrições para o programa internacional de formação de futuros líderes, o Fast Track Management Program (FTMP), da AkzoNobel, companhia global líder em tintas e revestimentos e uma das principais produtoras de especialidades químicas.

Para participar do processo de seleção, basta se inscrever no site do FTMP. O programa tem duração máxima de dois anos e está em busca de candidatos com MBA ou pós-graduação concluído, inglês fluente, relevante experiência profissional (preferencialmente em posições de liderança), mobilidade internacional.

Essa é uma grande chance para quem busca alavancar a carreira por meio de uma experiência internacional. Portanto, não perca tempo: as inscrições se encerram em 31 de janeiro!

Boa sorte.