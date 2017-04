Como dar um aperto de mão em 20 países sem passar vergonha

4/20 (Ingram Publishing//Thinkstock)

No gelado país da América do Norte, os cumprimentos são trocados tanto nos encontros quanto nas despedidas. A mulher é que estende a mão primeiro. A não ser entre amigos, abraços nunca acompanham o aperto de mão canadense, que precisa ser firme. Beijos no rosto também não costumam combinar com ocasiões profissionais.