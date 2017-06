Como Bill Gates lidou com a pressão de jogar tênis com Federer

Em abril de 2017, a Roger Federer Foundation organizou a quarta edição da partida filantrópica Match for Africa, em que famosos fazem duplas com o grande campeão do tênis e outro atleta profissional. Este ano, Federer – que está em quinto lugar no ranking mundial – fez uma escolha inusitada: Bill Gates.

Os dois enfrentaram John Isner, que atualmente ocupa o 25º lugar entre os melhores do mundo, e Mike McCready, músico da banda Pearl Jam. Gates assumiu que, embora o jogo fosse simbólico, ele estava nervoso: não queria ter uma performance ruim.

“Após anos de discursos, estou geralmente bastante confortável com aparições públicas”, escreveu ele em seu blog. “Mas uma coisa é praticar com seu treinador, outra é jogar na frente de 16 mil pessoas.”

E o que Bill Gates faz para enfrentar a pressão? Treinar muito e focar em fazer o necessário, sem se permitir distrações.

“Durante a partida, tentei ficar focado no que estava fazendo”, disse. “Se você pensa muito ou deixa seus músculos ficarem tensos, acaba batendo bolas ruins, o que te deixa mais tenso, e de repente está preso num ciclo vicioso.”

No fim, a dupla Gates-Federer conquistou a vitória e o evento angariou cerca de US$ 2 milhões para a causa – e parece que todo mundo se divertiu bastante.

*Este artigo foi originalmente publicado pelo Na Prática, portal da Fundação Estudar