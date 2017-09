Como a principal mudança da reforma trabalhista vai afetar você

Marcelo Mascaro Nascimento, sócio do escritório Mascaro Nascimento Advocacia Trabalhista

Por Marcelo Mascaro Nascimento, sócio do escritório Mascaro Nascimento Advocacia Trabalhista

São Paulo – Os acordos e convenções coletivas são compromissos assumidos entre uma empresa e o sindicato dos trabalhadores, no caso de acordo coletivo, e entre o sindicato da categoria econômica e o profissional, na hipótese de convenção.

Importante destacar que, em nosso sistema sindical, as cláusulas dos acordos e convenções coletivas se aplicam a todos que são representados pelos sindicatos signatários, independentemente de serem ou não filiados a essas entidades.

Tradicionalmente, com algumas exceções, apenas permitia-se que fossem estipuladas cláusulas nesses acordos e convenções que não fossem mais prejudiciais ao trabalhador do que as condições previstas em lei.

Entre essas exceções, podemos citar a possibilidade de aumentar a jornada diária de trabalho, por negociação coletiva, mediante o banco de horas, de modo que as horas trabalhadas a mais em um dia sejam compensadas em outro.

Negociação vai valer mais do que a lei

A reforma trabalhista amplia as possibilidades da negociação coletiva. Ela elenca uma série de matérias sobre as quais poderá haver negociação, sendo que a cláusula negociada prevalecerá sobre a lei.

Um exemplo é quanto ao intervalo para refeição e descanso para os trabalhadores que tenham jornada superior a seis horas diárias. Nesses casos, a lei determina um intervalo mínimo de 1 hora e os tribunais trabalhistas não admitiam que negociação coletiva reduzisse esse tempo. Já a nova lei autoriza expressamente que esse intervalo seja reduzido até o limite de 30 minutos.

Outra mudança importante diz respeito ao período de vigência dos acordos e convenções coletivas. Esses instrumentos, quando celebrados, especificam o seu período de vigência, ou seja, até quando suas cláusulas serão aplicadas, que até então podia ser de no máximo dois anos.

Apesar disso, o Tribunal Superior do Trabalho vinha entendendo que mesmo passado esse período, se não fosse celebrado outro acordo ou convenção coletiva, as cláusulas continuavam sendo aplicadas.

A nova lei manteve o período máximo de vigência desses instrumentos em até dois anos, mas proíbe que após o término desse tempo suas cláusulas continuem a ser aplicadas caso não haja nova negociação coletiva.

Por fim, também merece destaque a regulamentação de uma comissão de trabalhadores nas empresas com mais de duzentos empregados. Essa comissão, embora não tenha a atribuição de celebrar acordos e convenções coletivas, deverá fiscalizar o cumprimento de suas cláusulas.