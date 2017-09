Com saudade de Game of Thrones? Este quiz de inglês é para você

São Paulo — Os fãs de Game of Thrones precisarão ter muita paciência até a volta de uma das séries mais adoradas de todos os tempos. As gravações da 8ª temporada devem começar em outubro e podem se estender até agosto do ano que vem. Se isso acontecer, a estreia pode ser só em 2019.

Não sabe como vai aguentar até lá? Confira o quiz a seguir para matar (um pouco) a saudade dos personagens — e ainda treinar o seu inglês. O teste foi elaborado por Rosangela Souza, fundadora da Companhia de Idiomas, com base em informações do site da HBO.