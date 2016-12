Com preguiça de estudar inglês? Experimente este método simples

Tentou estudar inglês em 2016 mas não se dedicou como deveria? Precisa retomar e impulsionar seu aprendizado em 2017? O grande desafio é manter nosso compromisso e fazer tudo o que sabemos que precisa ser feito para aperfeiçoar essa competência.

A disciplina não é o ponto forte de muitas pessoas. Por isso, que acabamos desistindo de projetos demorados, como ser fluente em inglês.

Que tal usar a ferramenta stickK para criar incentivos e comprometimento no estudo do idioma, aumentando assim as suas chances de sucesso?

Trata-se um serviço online no qual você determina um objetivo e faz um “contrato de comprometimento”, tendo como opção cadastrar algumas pessoas como “fiscais” do seu contrato e outras como incentivadoras: todas elas saberão se você será bem sucedido ou não.

Os dados do stickK mostram que quem cria um “contrato de comprometimento”:

– Aumenta as chances de sucesso em até 2 vezes, quando destaca um “fiscal” para o seu objetivo.

– Tem até 3 vezes mais probabilidade de ser bem-sucedido no estudo, caso decida investir algum dinheiro no contrato.

Podemos concluir com esses números que as pessoas não querem se expor publicamente de uma maneira negativa — e muito menos deixar que qualquer instituição pegue seu dinheiro à toa.

É claro que o método não basta por si só, isto é, o resultado ainda depende de você. Além das aulas, a dica é construir uma agenda diária e factível de estudo extraclasse. O ideal é dedicar cerca de 30 minutos diariamente para atividades variadas.

Essa agenda é a sustentação do seu “contrato de comprometimento”. E lembre-se: é muito importante desmembrar o seu objetivo macro, que é a fluência no inglês, em metas pequenas e realistas.

Lígia Velozo Crispino é fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas. Também é coautora do “Guia Corporativo Política de Treinamento para RHs” e organizadora do Sarau Conversar na Livraria Cultura.