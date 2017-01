Chefes ruins fazem mal à saúde – e te tornam uma pessoa pior

Quem já teve um chefe mala sabe: isso prejudica muito o trabalho. Não é novidade que muita gente fica deprimida com a situação, que se segue dia após dia. E lá se vão a motivação, a criatividade, a produtividade…

Um estudo, conduzido na University of Manchester’s Business School, sugere que a relação com chefes ruins também pode fazer com que funcionários desenvolvam comportamentos indesejáveis. Entre eles: agressividade e falta de empatia.

Cerca de 1.200 pessoas, de diferentes áreas, participaram da pesquisa sobre bem-estar e responderam perguntas sobre a sua relação com o chefe.

O resultado, apresentado na British Psychological Society, mostrou que aqueles que trabalhavam para líderes com traços psicopatas e narcisistas tinham menor satisfação no trabalho e pontuaram mais alto em uma medida clínica de depressão.

Outro aspecto analisado foi o comportamento contra-produtivo e incidentes de bullying com colegas.

“Essa combinação tóxica [de narcisismo e psicopatia] dos chefes pode resultar em indivíduos tirando proveito dos outros, levando crédito pelo trabalho de colegas, sendo excessivamente críticos e agressivos”, afirmou Abigail Phillips, um dos responsáveis pela pesquisa.

Dos profissionais avaliados, quase um quinto tem níveis “extremamente altos” de traços psicopáticos. “E estes estão mais propensos a se tornar valentões”, disse Abigail. Segundo ele, isso cria um ambiente desagradável, com empregados infelizes, egoístas e que podem se tornar péssimos líderes no futuro.

Este conteúdo foi originalmente publicado na Superinteressante.