Casal oferece US$ 100 mil e empréstimo de Porsche em vaga de babá

São Paulo — Não é raro encontrar empresas que ofereçam benefícios para encontrar os melhores candidatos. O que não é tão comum é uma oferta de emprego com salário equivalente a US$ 100 mil anuais, refeições assinadas por um chef premiado e a possibilidade de dirigir carrões de luxo.

Todas as vantagens acima aparecem em um anúncio de emprego de babá publicado neste mês no site Childcare por um casal do Reino Unido que diz ter quatro filhos.

De acordo com a descrição da vaga, a pretendente deve ter disponibilidade para trabalhar em período integral, seis dias por semana, e viajar entre as casas da família em Londres, Barbados, Cidade do Cabo e Atlanta.

Os pais preferem que a babá faça as refeições “preparadas por um chef com estrelas Michelin” com as crianças, mas isso não é uma obrigação. O que o casal exige é que a profissional tenha formação em psicologia infantil e 15 anos de experiência.

Também é esperado que ela tenha curso de defesa pessoal (ou disponibilidade para fazer um) e carteira de motorista. É porque, além de acompanhar a lição de casa das crianças, a escolhida deve dirigir o Porsche, a Range Rover e a Maserati da família quase todos os dias.

Em uma atualização no próprio anúncio, o casal britânico disse que, até a última sexta-feira, tinha recebido mensagens de mais de mil candidatos, mas apenas uma pequena parcela deles atendia os requisitos da vaga.