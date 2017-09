Canadá precisa de especialistas e três profissões se destacam

São Paulo – Destino de intercâmbio preferido pelos brasileiros, o Canadá também é visto com alternativa para trabalho e residência permanente para muitos profissionais que desejam seguir carreira no exterior.

Segundo Ed Santos, consultor regulamentado de imigração e diretor de operações da Canadá Intercâmbio, o Canadá é um país aberto a imigrantes. Para se ter uma ideia, mais da metade (51%) da população de Toronto nasceu fora do Canadá.

E ele diz que ainda sobra espaço para brasileiros e outras nacionalidades. “O Canadá vai receber 300 mil novos residentes por ano nos próximos 10 anos, pelo menos, e os brasileiros não estão nem entre as 15 nacionalidades mais numerosas imigrando para cá”, diz.

Há oportunidades de trabalho tanto na parte em se fala francês (província de Québec), que faz missões de recrutamento periódicas no Brasil, quanto na parte inglesa, mas nessa, há mais mercado. “A parte anglófona do Canadá e muito maior e mais rica, mais completa em opções de indústrias e mais flexível”, diz Santos.

Mas os profissionais que conseguem seguir carreira por lá são especialistas, diz Santos. “Você tem de chegar aqui já especialista ou se dedicar profissionalmente ou academicamente para se tornar um. Tudo depende de onde você está na sua carreira e de seu nível de domínio do idioma”, diz.

Engenharia entre as carreiras mais quentes

A demanda da profissão também é um fator essencial para quem quer saber se têm mais ou menos chances de conseguir um bom emprego por lá. Engenharia, saúde e TI são as áreas que têm mercado mais aquecido. Segundo Ed Santos, os salários no Canadá são entre 30% e 40% mais altos do que aqui.

No entanto, vale destacar que só podem ser contratados como engenheiros profissionais que tiverem validado o diploma brasileiro lá. Até, a obtenção da licença, um processo que pode ser longo, engenheiros podem trabalhar como técnicos.

Ed Santos indica que interessados em encontrar emprego no Canadá invistam em começar a estabelecer uma rede de networking, participando de associações de classe, clubes, eventos e usar o LinkedIn para fazer contados.

Já para os brasileiros que estão fazendo intercâmbio, o setor de serviços é o mais promissor para trabalho, segundo Ed Santos. “Acho que o brasileiro é muito dedicado e bom de ‘customer service’ e se destaca”, diz.

No Canadá, estudantes também podem trabalhar. “Existem várias opções que te permitem fazer os dois, porém o ideal é que você planeje seu programa com objetivo final em mente, as vezes trabalhar de pronto pode parecer, mas não é a melhor opção para muita gente”, diz Santos.

Feiras gratuitas sobre estudo trabalho e imigração

Amanhã, dia 16, a cidade de São Paulo recebe a ExpoCanada das 11h às 20h, no Espaço Transatlântico, em São Paulo, na Rua José Guerra, 130.

O evento gratuito terá a participação de representantes de instituições de ensino. Especialistas de mercado, de empreendedorismo, de investimento, imigração e saúde pública também farão palestras. Sérgio Frias, vice-presidente da Bombardier Canadá, é um dos palestrantes e vai falar sobre mercado de trabalho no país.

Niagara College Canada, Sheridan College, Seneca College, Conestoga College, Fanshawe College, Thompson Rivers University, University of New Brunswick estão entre as instituições de ensino que confirmaram presença. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da ExpoCanada.

Ainda neste mês, estão previstas outras duas feiras de intercâmbio: a EduCanadá, que traz exclusivamente opções de estudo no Canadá e EduExpo, que tem opções de estudo em diversos países, entre eles o Canadá.

Os eventos têm foco em educação e trarão opções de cursos de idiomas, graduação, pós, MBA, ensino médio, estágios, curso de férias. As inscrições estão abertas, são gratuitas, pelo site EduCanadá e EduExpo .

As duas feiras são simultâneas em São Paulo, nos dias 23 e 24 de setembro, das 14h às 19h, no Centro de Convenções Frei Caneca (Rua Frei Caneca, 569 – 5º andar); e no Rio de Janeiro, no dia 28 de setembro, das 16h às 21h, no Hotel Royal Tulip (Av. Aquarela do Brasil, 75 – São Conrado).