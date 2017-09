Bill Gates oferece 95 bolsas de pós-graduação em Cambridge

A Universidade de Cambridge, na Inglaterra, anunciou hoje a abertura das inscrições para a Gates Cambridge Scholarship. O programa, financiado pela Bill&Melinda Gates Foundation, oferece 95 bolsas de estudo integrais, divididas entre programas de PhD (3 anos de duração), mestrados (2 anos), MBA e pós-graduação (1 ano).

As bolsas cobrem todos os custos relacionados aos estudos na universidade, além de passagens aéreas, seguro saúde e uma ajuda custo que pode chegar a 14.900 libras anuais. Estudantes que tenham filhos podem se candidatar a receber ainda um valor extra – de 10.120 libras para o primeiro filho e 4.320 para o segundo. As inscrições vão até o dia 6 de dezembro, para cursos em início em outubro de 2018.

Podem concorrer candidatos a qualquer pós-graduação em período integral na Universidade, com exceção de medicina. As candidaturas para o curso de pós-graduação e à Gates Cambridge Scholarship devem ser feitas simultaneamente, através do Graduate Admissions Office.

Como se candidatar à Gates Cambridge Scholarship

Para se candidatar, é preciso enviar um formulário online, histórico acadêmico, cartas de motivação e de recomendação. Além da candidatura à bolsa, alguns cursos específicos podem requerer documentação complementar, como resultados de testes (GMAT e GRE) e exames de proficiência. Nos cursos de PhD, também é preciso encaminhar um projeto de pesquisa. Os selecionados na primeira fase passarão por uma entrevista, que pode ser presencial em Cambridge ou através de Skype. Confira detalhes em como se candidatar aqui.

O candidato ideal deve apresentar excelência acadêmica, potencial de liderança e comprometimento com a melhoria da vida de outras pessoas. A Universidade de Cambridge está ranqueada entre as 10 melhores universidades do mundo. A cada ano, recebe mais de 9 mil candidaturas internacionais para seus programas de pós-graduação e pesquisa. Aproximadamente 1700 são aceitos. Confira mais detalhes no site oficial.

Sobre a Universidade de Cambridge

Cambridge é a segunda mais antiga universidade em língua inglesa do mundo, atrás apenas de Oxford. Sua fundação remonta ao ano de 1209 quando alguns acadêmicos de Oxford se desentenderam com os nativos e acabaram, então, indo para Cambridge e fundando uma nova instituição.

Hoje são mais de 18.000 alunos, sendo cerca de 11.800 na graduação e outros 7.000 na pós, incluindo 1.300 estudantes internacionais de 65 países. Renomada desde sua criação e tida como a 4ª melhor universidade do mundo pela Times Higher Education, Cambridge é organizada em 31 faculdades e 150 departamentos, e tem uma taxa de aceitação de 20.8%. Fazer um curso de graduação por lá custa entre £ 15.000 e £ 38.000, fora os custos de vida.