Beyoncé lança programa de bolsa de estudos para mulheres

Em comemoração ao lançamento de um ano do álbum Lemonade, Beyoncé anunciou seu novo projeto, Formation Scholars, que tem como objetivo encorajar e apoiar mulheres jovens.

A cantora escreveu em seu site: “Beyoncé Knowles-Carter anuncia o lançamento da Formation Scholars para encorajar e apoiar mulheres que não tenham medo de pensar diferente, que são ousadas, criativas, conscientes e confiantes.”

As quatro vagas do projeto são direcionadas a mulheres que já estejam matriculadas ou cursando ensino superior no período letivo de 2017-2018 nas áreas de arte, música, literatura ou estudos afro-americanos.

As universidades participantes são Berklee College of Music, Howard University, Persons School of Design e Spelman College. Os detalhes da aplicação para as vagas estão disponíveis nos sites das instituições.