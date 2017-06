Atento abre 785 vagas de emprego em São Paulo

São Paulo – A Atento, empresa de serviços de gestão de clientes e terceirização, anunciou 785 novas vagas de emprego em diversas cidades do Estado de São Paulo nas áreas de atendimento ao cliente, vendas e comercial.

Os candidatos devem enviar currículo ou e-mail com nome, cidade e telefone para recrutamento@atento.com.br até 11 de junho.

As oportunidades são para os níveis superior e médio, entretanto só são válidas para residentes dos municípios onde as vagas estão disponíveis.

Os residentes na capital podem concorrer a 20 oportunidades para consultor de vendas, e 435 para atuar no cargo de operador.

Ainda para a área de atendimento ao cliente, são 150 vagas na unidade de São Bernardo do Campo, 70 em São Caetano do Sul e 40 em Ribeirão Preto.

Para os profissionais da área comercial, há 70 oportunidades para o cargo de consultor, distribuídas nos municípios de Jundiaí, Ribeirão Pires, Mauá, Diadema, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Santo André e São Paulo.

Segundo a Atento, o salário é compatível com o mercado e empresa oferece vale-alimentação, vale-refeição, auxílio creche e auxílio criança especial.

Além disso, a empresa possui parcerias com instituições de ensino com descontos em cursos superiores, pós-graduação, MBA, escolas de idiomas e informática.

Mais informações sobre as vagas podem ser levantadas por meio do telefone 0800 771 4014 ou pelo site http://www.atento.com.

Estágio

A White Martins, empresa do segmentos de gases industriais e medicinais, tem 40 vagas de estágio disponíveisvoltadas aos cursos superiores de Administração, Engenharia Mecânica, Química, Produção, Direito, Economia e Contábeis.

As vagas são para as unidades do Rio de Janeiro, Campinas (SP), Osasco (SP), Belo Horizonte (MG), Sapucaia do Sul (RS), Araucária (PR), Belém (PA), Recife (PE) e Salvador (BA).

Os interessados devem ter previsão de formatura entre julho e dezembro de 2019, inglês intermediário, conhecimentos de informática e disponibilidade para estagiar 20 ou 30 horas por semana.

O canal de inscrição é o site http://www.whitemartins.com.br/estagio.